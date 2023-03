Hausse record de la population canadienne en un an

La population canadienne a augmenté de plus d’un million de personnes en un an pour la première fois de son histoire, et c’est grâce à l’immigration.

Entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2023, la population du Canada a augmenté de 2,7 %, soit de plus d’un million de personnes (1 050 110), et s’élevait donc à presque 40 millions, selon Statistique Canada. Il s’agit du taux d’accroissement démographique annuel le plus élevé depuis 1957.

Lors de cette année record, la population avait augmenté de 3,3 % en un an à cause du «baby-boom» d’après-guerre et d’une vague d’immigration provoquée par la révolution hongroise en 1956.

En 2022, 95,9 % de l’augmentation est due à l’immigration, encouragée par les efforts du gouvernement pour pallier la pénurie de main-d'œuvre, elle-même provoquée par le vieillissement de la population, notamment.

Les prévisions estiment que le Canada doublera sa population d’ici environ 26 ans.

L’augmentation de la population alimente la pénurie de logement et met à rude épreuve les infrastructures, le système de transports et les services.

Le Canada se place ainsi en tête des pays du G7 (Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, Royaume-Uni et États-Unis) en termes d’accroissement démographique, et dans le top 20 au monde derrière une grande majorité de pays d’Afrique.