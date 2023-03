La saison des campements est déjà commencée...

Le coût du logement et l’itinérance demeurent problématiques à Montréal. Des campeurs sont de retour au boisé Steinberg, après une expulsion tendue en 2021.

Sur ce terrain situé près des rues Hochelaga et Dickson, un couple et leurs deux bergers allemands ont monté une tente avec quelques installations rudimentaires.

TVA Nouvelles a pu observer une toile, une structure en carton et de branches avec un endroit pour allumer un feu de camp.

Le boisé Steinberg avait fait la manchette en 2021 lorsque le ministère du Transport craignait un enjeu d’incendie. Le MTQ a par la suite ordonné l’expulsion des campeurs en citant une recommandation du Service des incendies de Montréal de relocaliser les personnes.

L’arrondissement de Mercier - Hochelaga-Maisonneuve est responsable des enjeux de propreté et de sécurité du terrain.

Pendant ce temps, au centre-ville, une quinzaine d’itinérants occupent un espace sous l'autoroute Ville-Marie près de la rue Atwater. Il avait été convenu avec le MTQ de les relocaliser sous un toit sécuritaire.

Mercredi matin, la mairesse de Montréal Valérie Plante semblait particulièrement émue, lorsqu'elle a parlé des 24 000 ménages de la métropole qui sont en attente de logements sociaux.

«Quand on a des personnes aînées qui se retrouvent dans des refuges d’aide alimentaire parce qu’ils ne sont pas capables de payer leur loyer, ça vient me chercher. Ça me fait mal.

«J’ai l’impression qu’on doit s’occuper des personnes les plus vulnérables de notre société.»