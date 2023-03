Le président Macron se dit prêt à «endosser l'impopularité» face à la réforme des retraites

Le président français Emmanuel Macron persiste et signe: la très contestée réforme des retraites doit être appliquée «avant la fin de l'année», a -t-il réaffirmé mercredi, assurant qu'il acceptait «d'endosser l'impopularité».

Lors d'un entretien télévisé de 35 minutes sur TF, le et France 2, Emmanuel Macron a une nouvelle fois plaidé pour une réforme «nécessaire» qu'il ne conduit pas «par plaisir».

«Moi, je ne cherche pas à être réélu (...), mais entre les sondages de court terme et l'intérêt général du pays, je choisis l'intérêt général du pays», a affirmé le chef de l'État.

«S'il faut derrière endosser l'impopularité aujourd'hui, je l'endosserai».

Mais «il n'y a pas 36 solutions» que de travailler davantage. La réforme prévoit le recul de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans.

Il a souhaité une entrée en vigueur d'ici la fin de l'année «pour que les choses rentrent en place».

M. Macron, qui avait écarté mardi toute perspective immédiate de remaniement ministériel, de dissolution du parlement ou de référendum, a égrené à nouveau les arguments déployés par son camp depuis l'activation d'une adoption sans vote à l'Assemblée, et la motion de censure contre son gouvernement qui a échoué à neuf voix près.

La première ministre Elisabeth Borne «a ma confiance pour conduire cette équipe gouvernementale», a-t-il souligné tout en l'appelant à «élargir la majorité».

La parole d'Emmanuel Macron, en retrait depuis janvier sur ce dossier phare de son second quinquennat qui a viré à la crise politique, était très attendue, à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation syndicale, et alors que des manifestations non autorisées et émaillées de tensions se poursuivent chaque soir dans toute la France.

Les grèves et blocages se poursuivent par ailleurs, notamment dans les dépôts pétroliers.

Le président a aussi dénoncé mercredi le «cynisme» de certaines «grandes entreprises» qui ont dégagé d'importants bénéfices exceptionnels leur permettant de racheter leurs propres actions en Bourse, et leur demandant «une contribution exceptionnelle» pour que «les travailleurs puissent profiter» de cet argent, ajoutant qu'il compte «demander au gouvernement de travailler sur une contribution exceptionnelle».