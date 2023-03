Lindsay Lohan et Jake Paul poursuivis aux États-Unis dans une affaire liée aux cryptomonnaies

L'actrice Lindsay Lohan, le youtubeur Jake Paul et six autres artistes sont poursuivis mercredi par le gendarme des marchés américains pour avoir fait de la publicité de produits financiers liés aux cryptomonnaies sans avoir dévoilé qu'ils étaient payés pour le faire.

Ils sont accusés dans le cadre d'une affaire visant plus directement l'entrepreneur Justin Sun pour avoir commercialisé les actifs Tronix et BitTorrent sans s'être enregistré auprès des autorités compétentes et pour avoir cherché à manipuler le courtage de Tronix.

Plus de détails suivront...