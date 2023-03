L'Ukraine obtient un plan d'aide de 15,6 milliards de dollars du FMI

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé mardi être parvenu à un accord avec le gouvernement ukrainien eu vue de la mise en place d’un plan d’aide d’un montant total de 15,6 milliards de dollars.

Le plan doit permettre de «soutenir la reprise économique graduelle tout en créant les conditions d’une croissance de long terme dans un contexte de reconstruction après le conflit et sur le chemin de l’adhésion à l’Union européenne» (UE), a précisé le FMI dans un communiqué.

L’accord sera présenté «dans les prochaines semaines» au Conseil d’administration du Fonds en vue d’une validation définitive.

«Au-delà de l’horrible coût humain, l’invasion russe de l’Ukraine continue d’avoir un effet dévastateur sur l’économie: le PIB s’est replié de 30 % en 2022, une large part de l’appareil industriel a été détruit et la pauvreté s’est envolée», a rappelé le chef de la mission du FMI sur place Gavin Gray, cité dans le communiqué.

Malgré ces difficultés, le gouvernement ukrainien a su «maintenir la stabilité financière et macroéconomique, notamment grâce à un soutien international substantiel et la mise en place de politiques judicieuses».

Dans un communiqué, la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen a «salué» l’accord entre l’institution et l’Ukraine, ajoutant que les États-Unis «continueront à soutenir le gouvernement et le peuple ukrainiens aussi longtemps que nécessaires» face à la Russie.

L’Ukraine a bénéficié d’un soutien important depuis le début du conflit, le 24 février 2022, tant de la Banque mondiale, qui lui a d’ores et déjà accordé plus de 20 milliards de dollars, sous forme de prêts ou de dons, que les États-Unis, plus de 110 milliards de dollars en intégrant le soutien militaire.

Une part important de ces fonds ont permis de maintenir les services publics à flot et payer les salaires de fonctionnaires, ainsi que d’assurer la prise en charge des déplacés internes.

Le FMI table sur une reprise économique partielle et graduelle cette année, notamment grâce au maintien des infrastructures essentielles, comme le réseau électrique, pourtant pris pour cible par la Russie.

«Les objectifs du gouvernement ukrainien sont de soutenir l’économie dans ces circonstances exceptionnelles, restaurer la crédibilité financière sur le marché de la dette et soutenir la reprise en vue d’une adhésion à l’UE», a souligné M. Gray.