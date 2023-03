Orthobot: Pour faciliter l’accès à l’intelligence artificielle

Un programmeur informatique de Saguenay a créé l’application Orthobot, un nouvel outil qui permet aux gens moins habiles avec les nouvelles technologies d’avoir accès plus facilement à l’intelligence artificielle ChatGPT.

L'application ChatGPT, une intelligence artificielle qui permet de faire de la rédaction, de la correction et même de la traduction de textes, peut s'avérer complexe à utiliser pour les gens qui sont moins habiles avec les nouvelles technologies.

«Si j'essaie d'expliquer à mon père comment faire une requête de ChatGPT et comment bien lui parler pour avoir les réponses qu'il veut, ça se peut que ce soit long, qu'il se décourage et qu'il ne comprenne pas l'utilité de ça», a expliqué Jason Simard, créateur de l’application Orthobot.

Avec son outil lancé il y a deux semaines, M. Simard a «simplifié les requêtes Chat GPT pour quelqu'un qui est moins bon en informatique», a-t-il résumé.

Une foule d’utilités

L'application permet de rédiger, corriger et reformuler des textes. On peut aussi l’utiliser pour converser avec ChatGPT, construire des courriels, des publications pour les réseaux sociaux et même pour avoir des propositions de hashtags. Le téléversement d’images est aussi disponible, en plus de la fonction «dictée».

Les gens qui sont moins habiles avec le français ont aussi l’opportunité d’apprendre via un outil pédagogique dans l’application.

«J'ai fait une fonctionnalité suggérée par des enseignants qui fait que ça corrige le texte et ensuite, ça t'écrit toutes les fautes que tu as faites, pourquoi tu les as faites et comment ne pas les reproduire. Ça peut être bon pour quelqu'un qui veut apprendre à mieux écrire aussi», a mentionné M. Simard.

Version bonifiée pour les malentendants

Jason Simard vient tout juste de doter l’application d’une nouvelle version afin d’offrir un outil spécialement conçu pour les malentendants qui parlent uniquement la langue des signes.

«La langue des signes n'a pas la même syntaxe ni la même structure que le français. J'ai fait une fonctionnalité qui fait qu'on peut scanner une lettre qu'on reçoit et ça va simplifier le texte. Ça va écrire des mots en français, mais ça va enlever tout le superflu du texte qui fait que ça devient mélangeant pour ces personnes-là», a-t-il dit.

Nouveautés à venir

D'ici la semaine prochaine, de nouvelles fonctionnalités d’Orthobot seront offertes aux utilisateurs. Il sera possible d’utiliser la reformulation sympathique ou encore de traduire des textes en français, en anglais et en espagnol.

«Parfois, il y a des personnes qui vont mal s'exprimer quand ils vont écrire, ça ne va pas paraître bête. Donc, il va y avoir une fonctionnalité dans Orthobot pour rendre sympathique notre message», a-t-il dévoilé.

L’application est disponible depuis près de deux semaines et des milliers de gens partout au Québec l’ont téléchargée. Le créateur a reçu de nombreux messages lui suggérant de nouveaux concepts et d’autres veulent faire affaire avec lui pour développer des outils spécifiques pour leurs entreprises. Jason Simard envisage la possibilité de fonder sa propre entreprise.

«Chacune de mes fonctionnalités, je vais les adapter selon la technologie qui est la meilleure actuellement dans l'intelligence artificielle. Il va falloir que les gens s'adaptent parce qu'à partir de maintenant, on ne peut plus reculer», conclut-il.