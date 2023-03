Pas encore candidat, le républicain DeSantis affirme pouvoir battre Biden

Le républicain Ron DeSantis a affirmé être en mesure de battre Joe Biden à la présidentielle américaine de 2024, selon une interview dont de premiers extraits ont été diffusés mercredi.

«J'ai ce qu'il faut pour être président et je peux battre Biden», a assuré le gouverneur de Floride lors d'un échange avec le journaliste et animateur polémiste Piers Morgan, qui doit être diffusé jeudi soir sur TalkTV, une chaîne du groupe Murdoch, et sur Fox Nation, selon le New York Post.

À seulement 44 ans, Ron DeSantis est l'étoile montante de la droite dure américaine et l'une des candidatures les plus attendues dans les rangs républicains. L'annonce de sa candidature est attendue probablement à l'été.

Dans cette interview, le républicain s'en est d'ailleurs directement pris à Donald Trump, probablement son plus grand rival pour l'investiture, appelant à une gouvernance du pays sans «drames quotidiens».

En 2018, Ron DeSantis avait été élu de justesse à la tête de l'État américain de la Floride après avoir été soutenu par Donald Trump, dont il partage les idées, mais pas les outrances.

Depuis, il a pris ses distances et gagné en popularité en gardant cet État du sud-est ouvert pendant la pandémie, tout en multipliant les coups d'éclat ultraconservateurs sur l'éducation ou l'immigration.

Côté démocrate, le président Joe Biden dit jusqu'ici avoir «l'intention de se représenter», et a promis de rendre sa décision publique au début de l'année.