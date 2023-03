Pourboire: une serveuse en furie contre des touristes européens

Une serveuse américaine en colère contre des touristes européens qui n’ont laissé que 70 $ de pourboire sur une facture de 700 $ a déversé sa colère dans un tweet incendiaire lundi.

«MDR, je déteste les Européens parfois [...] Cette table n’a laissé que 70$ US (environ 95 $ CA) sur une facture de 700 $ US (960 $ CA) après être resté des HEURES», a déploré la serveuse dans un tweet, a rapporté par The Independant.

Ce maigre pourboire de 10 % n’est pas passé inaperçu, puisqu’aux États-Unis les clients laissent en moyenne entre 15 et 20 % pour permettre aux serveurs d’atteindre un salaire décent.

Bien que cela varie d’un état à l’autre, les propriétaires de restaurants sont tenus de payer un minimum de 7,25$ US (9,94 $ CA) à leurs employés par heure, ce qui est en dessous du salaire minimum américain à 11,66 $ US (15,99 $ CA).

«Mon patron leur a même demandé comment a été le service et ils étaient EXTRÊMEMENT HEUREUX, alors il a expliqué que le pourboire habituel est de 20 %. Ils ont répondu “ok” et ils sont partis», a-t-elle poursuivi.

Son tweet, qui a avait atteint près 30 000 «j’aime» mercredi et qui a été cité plus de 12 800 fois, a déclenché un débat sur le pourboire – un sujet loin de faire l’unanimité.

«Je suis américain et je ne sais toujours pas quand 20 % est devenu la norme. C'était toujours 15 %. 20 % rarement pour un service exceptionnel. Je veux donner un pourboire de 20 % parfois. Mais je veux que ce soit reconnu comme une déclaration d'excellence quand je le fais», a réagi un internaute.

«C'est ici que se trouve le problème. Même les Américains ne peuvent pas s'entendre sur ce que sont réellement les règles de pourboire. Comment peut-on s'attendre à ce que les étrangers comprennent?», a tweeté un second.

«Aucun emploi ne devrait vous payer si peu que les pourboires sont obligatoires pour vivre. Le pourboire devrait être facultatif, vous ne devriez pas avoir à affronter les clients pour cela», a écrit un troisième, en blâmant plutôt le système.