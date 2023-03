Sénateurs: la Ville d’Ottawa pourrait utiliser des fonds publics pour le nouvel aréna

Le nouveau maire d’Ottawa, Mark Sutcliffe, rencontrera la semaine prochaine les représentants de la Ligue nationale de hockey (LNH) et a l’intention de se montrer très coopératif dans le cadre de la vente des Sénateurs.

En conférence de presse, mercredi, le dirigeant a soulevé l’idée d’investir des fonds publics pour la construction d’un nouvel aréna. Un déménagement des «Sens» aux plaines LeBreton serait l’option préférée par plusieurs depuis des années dans le but de rapprocher l’équipe du centre-ville.

«Il ne fait aucun doute que le budget de la ville est limité et qu’il y a beaucoup d’autres priorités, alors je ne suis pas amateur de mettre de l’argent de la ville dans un aréna, mais ça dépendra de plusieurs facteurs», a expliqué Sutcliffe, ses propos étant repris par le «Ottawa Sun».

Le maire échangera ainsi avec le commissaire de la LNH Gary Bettman et son adjoint Bill Daly, lundi, dans la capitale canadienne. Plusieurs sujets seront abordés, mais le plus brûlant reste la vente des Sénateurs. Le nouveau propriétaire de l’équipe pourrait être connu d’ici les prochains mois.

«J’ai hâte à cette rencontre avec Bettman et je suis heureux de l’opportunité de lui parler lundi. Je suis excité de voir ce que donnera le processus de vente des Sénateurs», a poursuivi Sutcliffe, qui, en temps et lieu, conversera aussi avec le nouveau propriétaire de l’équipe pour établir le plan de match.

Il a ainsi souligné que «toutes les options étaient sur la table». Le successeur d’Eugene Melnyk comme propriétaire pourrait aussi bien choisir de déménager le club ou de bâtir un amphithéâtre ailleurs qu’aux plaines LeBreton.

«La Ville aura un rôle à jouer. Ce ne sera peut-être pas un rôle financier, mais il y a plusieurs façons qu’une ville puisse contribuer à ce processus, et je suis prêt à avoir ces conversations. C’est très tôt. Nous ne connaissons pas encore les nouveaux propriétaires et s’ils veulent bouger», a justifié Sutcliffe.

Six groupes d’acheteurs, dont ceux du propriétaire minoritaire du Canadien de Montréal Michael Andlauer et du populaire acteur Ryan Reynolds, seraient toujours dans la course.