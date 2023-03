Tigre Géant s’installe au Plaza Côte-des-Neiges et l’ouverture est imminente

Le nouveau Tigre Géant va ouvrir ses portes au Plaza Côte-des-Neiges le samedi 1er avril. Les premiers clients pourront découvrir le nouvel emplacement dès 8 h ce jour-là.

À l'occasion de l'ouverture officielle, des cartes-cadeaux seront remises aux 100 premiers clients qui franchiront la porte.

Le nouveau magasin, situé au 6700, chemin de la Côte-des-Neiges, sera d’une superficie de 18 000 pieds carrés et proposera des articles pour la maison, des articles de mode, des produits d'épicerie ainsi que des articles essentiels du quotidien offerts à bas prix.

«Nous sommes ravis d'ouvrir un nouveau magasin Tigre Géant à Côte-des-Neiges afin de mieux servir notre clientèle montréalaise. Nous sommes prêts à ouvrir nos portes pour offrir aux membres de notre communauté des rabais formidables sur les articles qui leur plaisent et dont ils ont besoin», a déclaré Slim Ben Saïd, le gérant du magasin.

Il s’agit du cinquième magasin du détaillant à Montréal. L'entreprise compte aujourd'hui plus de 260 magasins aux quatre coins du Canada et emploie plus de 10 000 personnes.