Le chef cuisinier Jean-Paul Widmer propose trois recettes abordables que vous pouvez réaliser cette semaine en profitant des rabais dans les circulaires.

Hummus aux légumineuses et bâtonnets de concombres

«J’égoutte mes haricots avant de les déposer dans un mélangeur en ajoutant de l’huile d’olive, du jus de citron, sel et poivres et un peu de cumin (...) C’est un très beau plat pour commencer ou pour déguster pendant la préparation du souper», mentionne le chef exécutif de l’hôtel William Gray

Ce dont vous avez besoin

Haricots en conserves (Légumineuses irrésistibles biologiques à 1,22$ chez Super C)

Concombres (0,88$ chez Super C)

Huile d’olive

Jus de citron

Sel et poivres

Cumin

Casserole de pommes de terre, viande et champignons

«On coupe les pommes de terre en lanière fine et on les dépose comme si c’était des pâtes à lasagne et l'on fait des couches avec la viande hachée et des champignons ciselés. On termine avec une couche de pommes de terre et de la sauce tomate. On peut également ajouter un peu de fromage pour le faire gratiner. On cuit le tout au four pendant environ 45 minutes», propose-t-il.

Ce dont vous avez besoin

Pommes de terre

Champignons blancs (0,94$ le format de 226g chez Walmart)

Viande hachée (bœuf haché maigre est à 9,88$ chez Maxi pour le format de 1,2kg)

Fromage

Poitrine de poulet enrobée de bacon avec riz aux légumes ou salade

«On assaisonne la poitrine de poulet avec du sel et du poivre. On l’enrobe avec le bacon et on le badigeon avec de la moutarde de Dijon. On s’assure de préchauffer le four à 350 degrés et on peut la faire cuire pendant 30 minutes», suggère le chef.

Ce dont vous avez besoin

Poitrine de poulet (4,99$/lb chez Metro)

Bacon (3,85$ le format de 375g chez Super C)

Sel et poivre

Moutarde de Dijon