Un budget simpliste et utopique?

Salué par certains et critiqué par d’autres, le budget Girard fait beaucoup réagir depuis son dépôt mardi.

En entrevue à TVA Nouvelles, le planificateur et conseiller en gestion de patrimoine, Fabien Major, a exprimé ses doutes face à la baisse d’impôt annoncée par le ministre des Finances.

Celui-ci remet en question le synchronisme de cette mesure compte tenu de l’inflation.

«C’est quand même de la vieille politique de fonctionner avec des promesses. [...] Je crois que ce n’était pas le bon moment pour des baisses d’impôts dans le contexte actuel», soutient M. Major.

Ce dernier croit que le gouvernement Legault aurait plutôt eu intérêt à s’attaquer à des problèmes plus urgents tels que l’inflation, la pénurie de logements et le manque de main-d’œuvre.

«J’aurais aimé, par exemple, au niveau de l’inflation qu’on dise : ‘’voici ce qu’on a mis en place pour avoir une forme d’autonomie alimentaire au Québec, qu’est-ce qu’on a mis en place pour être moins dépendants des importations de fruits et légumes, qu’est-ce qu’on a fait pour nos maraîchers, nos fermiers et nos éleveurs de bétail.’’ Il n’y a rien de ça», clame-t-il.

Sur la question du logement, le ministre des Finances ne propose pas de réelle solution, estime Fabien Major.

«On dit juste : ‘’on vous donne huit dollars par semaine et voyez, on a accompli nos promesses.’’ C’est un peu simpliste», mentionne le planificateur et conseiller en gestion de patrimoine.

Par ailleurs, M. Major est loin d’être convaincu que l’économie d’argent entraînée par la baisse d’impôt permettra réellement aux contribuables d’être moins serrés financièrement.

«On fait un pari utopique que les gens, avec ces surplus, vont les mettre de côté ou payer des dettes, mais ça ne fonctionnera pas comme ça», affirme-t-il.

En outre, accroître le pouvoir de dépenser des Québécois ne risque qu’augmenter davantage l’inflation, croit Fabien Major, qui aurait préféré que le ministre Girard annonce des mesures structurantes pour freiner la hausse du coût de la vie.

