Une fuite de propane bel et bien à l'origine de l'explosion du CVA

Une fuite de propage est à l’origine de l’explosion du Centre de valorisation de l’aliment (CVA) à Sherbrooke, qui avait fait cinq blessés l’an dernier, a conclu la CNESST dans son rapport dévoilé mercredi.

Le bâtiment accueillait une douzaine d’entreprises agroalimentaires qui partageaient certains espaces communs, dont une cuisine industrielle. L’épicentre de l’explosion se trouvait à cet endroit, selon les enquêteurs de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). Le four a été identifié comme source d’ignition.

Trois causes expliquant l’accident ont été présentées. D’abord, une valve qui se trouvait sur une ligne de distribution de propane n’était pas bouchée complètement, créant ainsi la fuite de propane.

«Suite au retrait [d’une cuisinière en 2020], la conduite n’a pas été obturée. Un témoin est venu nous le dire aussi. [...] D’ailleurs, on l’a retrouvé tel quel dans les décombres», a expliqué l’inspecteur Christian Roy.

«L’installation, le retrait, et l’inspection des équipements de la cuisine fonctionnant au propane sont déficients», peut-on d’ailleurs lire dans le rapport écrit.

Parmi les autres failles identifiées, la CNESST note que les employés n'étaient pas assez informés des risques associés au gaz propane. Il n’y avait aussi aucun détecteur de propane dans le bâtiment. Ceux-ci ne sont, toutefois, pas obligatoires. Il en revient à la Régie du Bâtiment de déterminer s’ils devront l’être ou non.

«Est-ce que l’installation de détecteur de propane serait une solution? Nous, on croit que oui», a affirmé Christian Roy.

Pour éviter qu’un tel drame ne se reproduise, la CNESST conseille notamment de former les travailleurs sur les risques inhérents, en plus de s’assurer que l’installation, le retrait et l’inspection des équipements soient effectués par du personnel qualifié.

La CNESST remettra son rapport à la Régie du Bâtiment et à diverses associations. Sans divulguer le montant exact, un constat d'infraction allant de 18 000 $ à 72 000 $ a été remis à l'employeur du CVA. Celui-ci a décliné la demande d’entrevue de TVA Nouvelles, préférant prendre connaissance du rapport avant de commenter.