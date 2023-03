Une méthode de fécondation qui permet de choisir le sexe de son bébé?

Les couples ayant recours à la fécondation in vitro pourraient désormais choisir le sexe de leur futur bébé.

• À lire aussi: Son premier enfant à 52 ans et 200 000$ en FIV

• À lire aussi: Une actrice donne naissance à un bébé-surprise à 56 ans

• À lire aussi: Paris Hilton est nouvellement maman

Une nouvelle technique développée par des chercheurs de New York permettrait de ne plus laisser au hasard le sexe de sa progéniture, avec un taux de réussite de 80%, révèlent plusieurs médias américains.

La méthode développée reposerait sur le tri des spermatozoïdes en fonction du poids. Ceux comprenant le chromosome X (féminin) sont plus lourds que ceux ayant le chromosome Y (femelle). Cette technique serait plus précise et plus sécuritaire que celles développées par le passé.

Dans leur étude, les chercheurs ont utilisé cette méthode de tri pour féconder plus de 1300 femmes. Les résultats ont prouvé que la manipulation des spermatozoïdes n’a altéré ceux-ci d’aucune façon.

Trois ans après leur naissance, les enfants ne démontrent aucun retard de développement et sont en bonne santé, affirment les chercheurs.