Admissions à McGill: les compétences doivent passer avant l’identité, selon un professeur

L’Université McGill doit continuer d’être équitable et inclusive, mais pas au détriment des compétences, estime un professeur en psychologie de l’Université McGill.

Le professeur Martin Drapeau était au micro de Stéphan Bureau jeudi dans son balado Contact pour parler notamment du système de pointage que l’Université McGill voulait mettre en place dans le but de favoriser les minorités et certaines communautés dans le processus d’admission à la maîtrise en psychologie.

Cette discussion fait écho à l’affrontement virtuel entre Léa Clermont-Dion et Mathieu Bock-Côté, ce dernier accusant l’autrice de racisme anti-blanc, juste après son entrevue avec Stéphan Bureau, lors de laquelle elle avait qualifié la ville de Rawdon de «sauvage» et «assez white trash pittoresque».

Système de pointage

Le professeur en psychologie de l’Université McGill est donc revenu sur une procédure à laquelle il s’est opposé.

«La plupart des gens on est tous d’accord pour dire qu’on veut une société plus juste, plus équitable, c’est pas là la question, c’est juste comment on le traduit en politique, comment on le traduit en programmes, c’est là où il y a achoppement», a confié M. Drapeau à QUB radio.

Le système de pointage aurait dû permettre aux professeurs de décider de l’admission à la maîtrise d’un étudiant en psychologie selon un nombre de points, préalablement accordés en fonction de sa religion, sa couleur de peau ou son origine.

«On s’est retrouvé dans une situation de vente aux enchères», a-t-il affirmé.

«C’était devenu presque risible, j’ai des collègues qui disaient “il faut donner plus de points aux femmes monoparentales, mais pas aux hommes monoparentaux, parce que, selon une collègue, les femmes monoparentales souffriraient plus que les hommes monoparentaux», a-t-il continué, ajoutant qu’avant ça, les choix aux admissions se basaient essentiellement sur la valorisation de l’expérience et des compétences, et sur la situation de chaque individu, au cas par cas.

Quid des compétences?

Selon le professeur, les compétences auraient été dépassées par l’identité ou une forme d’adhésion à une idéologie si cette procédure avait été adoptée.

«[...] Une adhésion que moi je qualifie d’une version assez radicalisée de la justice sociale, faisait en sorte que les points qui été rattachés à l’expérience ou au mérite par exemple étaient insuffisants», a expliqué M. Drapeau