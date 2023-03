Centre de tri de Saguenay: 17 incendies en 38 jours causés par des batteries

C'est du jamais vu, 17 incendies se sont déclarés dans les 38 derniers jours au centre de tri de Saguenay, tous allumés par des objets qui n'auraient jamais dû se retrouver à cet endroit.

Les autorités municipales ont dû faire le point jeudi pour rappeler aux citoyens de ne pas jeter n'importe quoi dans le bac bleu.

Depuis au moins deux mois, une quantité importante de batteries sont jetées au recyclage par les citoyens de Saguenay. Au cours des derniers jours, les employés du Centre de tri ont amassé une impressionnante collection de piles, batteries, briquets, objets électroniques et cigarettes électroniques.

Le problème, c’est que ces objets ne doivent en aucun cas se retrouver au recyclage, ni à la poubelle. En plus de provoquer des incendies, les batteries contaminent les sols sur les sites d’enfouissement.

«Ça a des conséquences importantes ici en termes de sécurité pour la main d’œuvre. Les services d’incendie doivent se déplacer. Évidemment, ça a un effet sur notre productivité et ça a des coûts quand même importants pour la Ville, ce genre de laxisme-là. [...] On demande aux gens, aux citoyens de Saguenay, d’aller les porter dans les points de dépôt», a expliqué Jimmy Bouchard, président de la Commission du développement durable et environnement de Saguenay.

Où «jeter» ses batteries?

Il existe de multiples points de dépôt pour laisser nos batteries usées en toute sécurité. Soit dans les écocentres, les bureaux d’arrondissement, les bibliothèques municipales ou encore chez de nombreuses entreprises privées. Une liste exhaustive de ces endroits se trouve d’ailleurs sur le site de la ville de Saguenay.

Risque d’incendie important

Lorsqu’une batterie est jetée au recyclage par un citoyen, elle se retrouve dans un centre de tri. Parfois, les employés ont le temps de les repérer juste à temps dans la chaîne de tri pour les retirer immédiatement.

Cependant, ce n’est pas toujours le cas, et lorsqu’une batterie se faufile jusqu’au quai de chargement et est compressée, elle risque de déclencher un incendie. C’est ce qui a causé une moyenne d’un incendie aux deux jours depuis un peu plus d’un mois. Ce qui s’avère non seulement très dangereux pour la sécurité des employés, mais aussi fortement dommageable pour le Centre de tri de Saguenay.

«Il y a des incendies qui se sont déclarés à l’extérieur dans des conteneurs maritimes. Il y a un incendie qui s’est déclenché à l’intérieur. C’est un début d’incendie qui a été maîtrisé rapidement notre service incendie. Il n’y a pas eu de conséquences très graves au niveau humain et matériel, mais il ne faut pas attendre que ça arrive pour agir. C’est pour ça qu’on sensibilise les gens aujourd’hui», a ajouté M. Bouchard.