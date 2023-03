Comment survivre à une attaque de requin

Malgré certaines histoires de survie vraiment terrifiantes, il est peu probable que vous vous battiez avec un requin de sitôt, mais comme nous le savons, les requins attaquent parfois les humains.

L'adolescente floridienne Addison Bethea a été gravement blessée en 2022 lorsqu'un requin l'a attaquée dans les eaux au large de Keaton Beach, le long de la côte du golfe de Floride. Quelques mois plus tard, une fermeture de plage avait été mise en place après qu'une femme ait subi une morsure de requin au large de la célèbre plage de Del Mar, dans le sud de la Californie. Du côté d’Hawaï, un homme de 60 ans s’était fait été attaqué par un requin, mais a pu nager jusqu'à un catamaran pour recevoir de l’aide il y a quelques semaines.

Bien que ce genre de rencontre fasse naturellement peur aux nageurs de l'océan, il n'y a pas de raison de paniquer à propos de vos prochaines vacances à la plage, selon des expertes en requins, interrogées par CNN Travel.

L'International Shark Attack File du Florida Museum of Natural History n'a trouvé que 73 morsures de requin confirmées et non provoquées sur des personnes et 39 morsures confirmées et provoquées en 2021 dans le monde.

En 2021, les États-Unis ont rapporté un total de 47 attaques non provoquées; la Floride était l’état avec le total le plus élevé avec 28 attaques.

Cela dit, vous pouvez prendre des mesures pour augmenter vos chances de survie lors d'une attaque hautement improbable, selon CNN Travel.

AFP

Avant d’entrer dans leur environnement

Les requins sont des créatures d'eau salée. L'océan est leur maison et nous sommes les visiteurs, il vaut mieux en être conscients avant d’entrer dans leur environnement.

Heureusement, les requins n’aiment pas le goût des humains et tendent à les éviter complètement.

Toutefois, il y a des endroits où vous êtes plus susceptibles de rencontrer un requin. Notamment, dans une embouchure de rivière.

Vous devriez éviter les estuaires également. Leurs eaux souvent troubles sont les endroits préférés des requins-bouledogue, qui sont les plus susceptibles d'attaquer les humains avec les grands requins blancs et les requins-tigres.

AFP

Évitez les zones de pêche lors de la baignade

Avant de vous jeter à l'eau, jetez un coup d'œil à l'horizon. Si vous voyez des bateaux de pêche, vaut mieux éviter la baignade.

Avant d'entrer, surveillez l’activité des poissons. Si vous remarquez un banc de poissons de petite et moyenne taille sautant hors de l’eau, c’est un signe qu’un requin pourrait être dans les parages.

Il a également déconseillé de nager à moins de 50 mètres de l'endroit où quelqu'un pêche depuis le rivage.

Évitez le crépuscule et l'aube

Nager tôt le matin ou tard le soir peut être agréable, mais c'est aussi le moment où une attaque de requin est la plus probable.

Ne portez pas d'objets brillants dans l'eau

Des bijoux peuvent refléter dans l’eau comme les écailles d’un poisson. En eaux troubles, un requin peut penser que la réflexion vient d’un poisson et ainsi prendre une bouchée de votre main ou votre cou par erreur.

AFP

Si vous rencontrez un requin

Garder son calme

Si vous êtes encerclé par un requin, la pire chose que vous puissiez faire dans cette situation est de paniquer. Surtout, ne barbotez pas!

Les humains, les singes, les chiens et les chats ont tous des pattes et des mains. Si nous souhaitons explorer quelque chose, nous le prenons et nous le touchons, nous le sentons, nous le mettons à notre nez.

Les requins n’ont ni pattes ni mains, donc s’il veut explorer quelque chose, sa seule façon de le faire est de le mettre dans sa gueule.

En barbotant, vous l’incitez involontairement s’approcher et vous croquer.

C'est pourquoi nous voyons des morsures exploratoires qui n'entraînent pas la mort et parfois n'entraînent même pas de blessures graves, ils viennent vous explorer.

Maintenez un contact visuel

Pendant que le requin nage autour de vous, assurez-vous d’avoir des yeux tout le tour de la tête et maintenez un contact visuel avec l’animal.

Vous devez positionner votre corps vers le requin pour qu'il sache que vous le voyez et que vous le suivez. Remontez ensuite lentement vers votre bateau ou vers le rivage.

Si vous surfez, suivez le requin avec votre planche.

PHOTO COURTOISIE

Restez grand ou devenez petit

Si un requin est en mode attaque, vous devez vous faire le plus grand possible dans l'eau, selon CNN Travel.

Plus vous êtes gros dans l'eau, plus vous serez respecté.

Si vous vous faites attaquer

Ne faites pas le mort

Ce n'est pas un ours, c'est un requin. Si vous vous retrouvez dans une rencontre agressive, donnez-lui des coups de poing, de pied et frappez-le aux endroits sensibles (yeux, sur le nez, mais ne manquez pas votre coup, sinon vous serez dans sa gueule).

Un bon coup aux branchies peut aussi faire l'affaire.