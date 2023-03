Crise du logement: Duranceau est surprise par les critiques de Valérie Plante

La ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau trouve surprenantes les critiques de la mairesse de Montréal à propos des sommes prévues dans le budget pour les logements abordables.

«Je trouve ça quand même surprenant, quand on alloue un milliard de dollars à l’habitation, de dire qu’on ignore la crise. Je pense que ça, c’est un peu fort», a-t-elle affirmé jeudi matin à son entrée au Salon bleu.

Mercredi, la mairesse Valérie Plante a affirmé que le gouvernement ignore la crise du logement. «Les sommes annoncées hier [mardi] sont nettement insuffisantes», a-t-elle critiqué, dénonçant que le logement social soit perçu comme de la «charité», alors qu’il affecte «du vrai monde».

La ministre Duranceau assure qu’elle est bien consciente de l’ampleur de la crise. Interrogée par Québec solidaire en chambre, elle a fait valoir que le problème actuellement n’est pas l’insuffisance du financement, mais plutôt l’inefficacité du processus, qui empêche les unités d’être construites.

«C’est un arrérage qui ne finit plus de finir, a-t-elle déploré. Il faut s’attaquer à chaque projet, un à la fois, pour les faire sortir de terre.»

Pour régler ce problème, Mme Duranceau estime que la collaboration est de mise. «Je suis là pour collaborer avec Montréal. Je pense qu’il faut justement collaborer dans le contexte actuel pour faire avancer les choses, penser des façons de faire qui sont différentes», a-t-elle dit.

Le budget Girard prévoit la construction de 1500 nouveaux logements abordables au cours des cinq prochaines années, et prévoit des fonds pour mettre en chantier des logements déjà annoncés mais dont la construction a été ralentie par le contexte économique et la pénurie de main-d’œuvre.

En campagne électorale, la CAQ s’était engagée à livrer, au cours du mandat, 11 700 logements abordables. Le gouvernement assure que d’autres logements seront annoncés lors des prochains budgets.

Arrogance?

Mercredi, la ministre Chantal Rouleau avait déclaré à la sortie du Conseil des ministres que la mairesse Plante «veut toujours plus d’argent».

«La CAQ devrait lâcher l’arrogance et écouter les maires et les mairesses pour répondre aux maires et mairesses qui sont connectés sur les besoins de leur population», a lancé le député solidaire Etienne Grandmont, en point de presse jeudi matin.

Mais les propos de Mme Rouleau étaient-ils arrogants? «Non, pas du tout, a répondu la principale intéressée jeudi. Simplement, il y a de l’argent, et il faut travailler ensemble, et c’est ce qu’on demande aux municipalités.»

Le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, a pour sa part souligné que «tout le monde en demande plus» quand on lui a demandé si Valérie Plante demandait selon lui «toujours plus d’argent». «Moi, je suis focalisé avec France-Élaine sur son dossier», a-t-il ajouté.