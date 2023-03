Cybersécurité: ne soyez pas la prochaine victime

Les applications mobiles, comme les plateformes de médias sociaux, font désormais partie intégrante de notre vie. Pourtant, elles ne sont pas sans risques pour nos données personnelles, mais aussi professionnelles. L’actualité récente a certainement relevé ce point et nous pousse, en tant qu’individus, à réfléchir à la sécurité de nos données et comme entreprise, à la protection des renseignements personnels.

Trop souvent, nous croyons à tort que l’accès à nos données n’est pas si important et que nous n’avons pas de secret. Mais, seriez-vous prêt à donner les mêmes accès à vos amis, votre famille ou vos collègues ?

Trop souvent aussi, par automatisme, nous donnons l’accès complet au partage de nos données à des applications et aux enregistrements automatiques de nos saisies dans les sites web que nous consultons. Pourtant, ce n’est pas sans conséquences ! Pas toutes les entreprises ont le même souci de protéger les données que nous leurs confions. Une faille de sécurité dans une application pourrait, par exemple, permettre à quelqu’un d’accéder à vos conversations privées ou à vos photos personnelles à votre insu.

Heureusement, il existe des mesures simples qui permettent de se protéger que vous soyez un individu ou une PME.

Mesures de protection

Pour les individus, parlons de ces fameuses autorisations d’accès. Les applications peuvent demander l’accès à de nombreuses données et fonctionnalités de votre appareil mobile, mais vous ne devez pas tout autoriser. Plutôt que de tout accepter par défaut, refusez tout ! Lorsque l’application vous demandera des autorisations supplémentaires, réfléchissez et ne donnez accès qu’aux données et fonctionnalités nécessaires à son bon fonctionnement. Par exemple, est-ce vraiment nécessaire pour votre application de messagerie instantanée de connaître votre géolocalisation en tout temps ? Si votre position est requise, alors ne l’autorisez que lorsque l’application est active ou encore mieux à chaque fois qu’elle en a besoin, tout simplement. Contrôlez l’accès à vos données, c’est un geste concret qui vous évitera bien des péripéties !

Pour les PME, à l’heure où les employés utilisent leurs téléphones mobiles personnels pour accéder aux données de l’entreprise, il est aussi crucial que les entreprises prennent des mesures pour éviter les fuites de données à partir des courriels professionnels. L’un des moyens d’y parvenir est de mettre en œuvre une solution de gestion des appareils mobiles incluant une option de type « bac à sable ». Le bac à sable crée un environnement isolé, qui peut contribuer à protéger les informations sensibles de l’entreprise contre toute tentative de détournement. Cette option est un moyen efficace pour les entreprises de faire en sorte que leurs données restent sécurisées lorsque les employés utilisent leurs appareils personnels.

Mises à jour

Et enfin, pour tout le monde, n’oubliez pas les mises à jour ! Cela peut sembler embêtant, mais la mise à jour régulière de vos applications et de votre système d’exploitation est déterminante lorsqu’il s’agit d’éliminer les failles de sécurité et d’améliorer le niveau de sécurité de vos applications.

Il est important de reconnaître que la protection de nos informations personnelles ne consiste pas seulement à prévenir le vol d’identité ou la fraude financière. Il s’agit aussi de préserver sa propre réputation, et de protéger efficacement ses droits, dans un contexte où tout ce que l’on fait en ligne laisse des traces numériques.

C’est en étant prévoyant et en continuant à suivre les informations sur les menaces de sécurité les plus récentes que nous pourrons assurer notre sécurité et celle de nos données dans ce paysage numérique en évolution rapide.

Patrick Jean-Baptiste, Président et directeur général de SUNPHINX