Des scientifiques impriment en 3D... un gâteau!

Un groupe de scientifiques a réussi à créer une impression 3D d’un gâteau au fromage; selon eux, il pourrait s’agir du futur de l’impression 3D et de la gastronomie.

Bien que l’impression 3D soit déjà utilisée depuis 2005, l’utilisation de produits comestibles est une première.

La nourriture cuit à mesure qu’elle s’imprime au laser.

Les travaux ont été menés par une équipe de recherche à l’Université Colombia dans le cadre du projet Creative Machines Lab.

Les chercheurs suggèrent que ce type de pratique pourrait donner lieu à des saveurs plus précises et personnalisées, par exemple.

«Parce que l'impression 3D alimentaire est encore une technologie naissante, elle a besoin d'un écosystème d'industries de soutien telles que les fabricants de cartouches alimentaires, de fichiers de recettes téléchargeables et d'un environnement dans lequel créer et partager ces recettes. Sa personnalisation le rend particulièrement pratique pour le marché de la viande à base de plantes, où la texture et la saveur doivent être soigneusement formulées pour imiter de vraies viandes», a déclaré Jonathan Blutinger, un candidat postdoctoral et auteur principal des travaux.

La création du gâteau

Lors des premiers essais, la structure avait tendance à s’effondrer alors que des ingrédients tels que la confiture et la purée de banane ne gardent pas leur forme sous pression.

Plusieurs ajustements ont dû être faits pour atteindre le succès. Tous les designs ont eu recours aux mêmes sept ingrédients.

La première impression consistait en un simple gâteau à étages.

La deuxième incorporait davantage d’ingrédients consistants comme du beurre d’arachides et du Nutella, créant un petit creux où déposer les ingrédients plus liquides.

Le problème avec ce modèle, c’est que les murets étaient trop minces.

Pour remédier à la situation, les scientifiques ont construit les murs de façon qu’ils soient plus larges à la base et plus étroits en hauteur.

Voyez leur processus dans la vidéo ci-dessus.

- D’après les informations de The Independent