Déversement d'eau contaminé : Un dépliant qui surprend à Saguenay

Des citoyens de l'arrondissement de Jonquière, à Saguenay, sont restés surpris dans les derniers jours de recevoir un dépliant où on détaille les mesures d'urgence mises en place au cas où un bassin d'eau contaminé à la bauxite venait à céder.

Ce bassin d'eau se situe sur le site des résidus de bauxite. Il retient l'eau de la pluie contaminée à la soude caustique.

On y lit qu'en situation de déversement, les citoyens doivent s'abriter à l'intérieur, fermer les portes et fenêtres et monter au deuxième étage. On demande même de ne pas sortir pour aller chercher les enfants à la garderie ou à l'école.

Ce qui a de plus étonnant, c'est que le risque que la digue brise est improbable selon Rio Tinto.

Alors pourquoi toute cette campagne?

«En gestion de risque, on fait beaucoup de travail de prévention. Quand un risque a une conséquence majeure, il faut aussi se préparer à l'improbable. Au même titre qu'une évacuation d'un édifice à bureaux en cas d'incendie, le risque d’incendie est peu probable, mais le temps de réaction est très important», a expliqué Simon Bergeron, inspecteur mécanique chez Rio Tinto.

Le service de sécurité civil de Saguenay participe aussi à ce porte-à-porte. Il s’agit également d’une occasion de rappeler qu'il est important de s'inscrire au service d'appels automatisés de la Ville pour être mis au courant lors de situations d'urgence.