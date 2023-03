Elle avait parlé à des garçons: des parents accusés d’avoir battu leur fille «pour sauver l’honneur»

Deux parents de l’Ontario accusés d’avoir battu leur fille et d’avoir menacé de la défigurer « pour l’honneur » parce qu’elle parlait à des garçons et qu’elle a déjà porté une camisole, ont pu recouvrer leur liberté sous caution, mais ils ne pourront plus s’approcher d’elle.

« Mon père a demandé à ma mère de verser de l’acide ou de l’huile bouillante au visage, de me raser la tête et de me couper le visage parce que je draguais avec des garçons. Ils [...] voulaient me ramener à Toronto jusqu’à ce qu’ils arrangent un mariage », a affirmé la fille de Srikanth et Srikanthi Puppala dans sa déclaration à la police.

La jeune femme de 19 ans, qui étudie à Montréal, avait porté plainte la semaine passée, à la suite d’une visite de ses parents qui aurait tourné au cauchemar.

C’est que dès leur arrivée, la mère de 45 ans aurait fouillé le cellulaire de sa fille pour constater qu’elle parlait à un ami masculin. Puis, la mère serait tombée sur une photo d’elle en camisole.

« Ma mère m’a prise par les cheveux et m’a tapé la tête contre la table, elle m’a jetée au sol pour me frapper », a dit la plaignante.

Suicide

L’enfer de l’étudiante ne se serait pas arrêté là. Ses parents lui auraient dit de se suicider, faute de quoi ils se tueraient. Et quand la fille est allée chercher un couteau pour passer à l’acte, le père lui aurait dit d’attendre qu’ils soient partis « pour ne pas avoir de problème avec la police ».

Ils auraient ensuite recommencé à battre leur fille, en la traitant de « grosse » parce qu’elle commandait des repas en ligne, selon ses relevés bancaires.

Malgré l’opposition de la Couronne, la juge a accepté de remettre les deux époux de 45 et 46 ans en liberté sous caution, entre autres parce que la fille ne tenait plus à leur détention.

« Il y a un enjeu culturel qui inquiète, considérant que les crimes allégués sont basés sur “l’honneur de la famille” », a commenté la juge Geneviève Graton en ordonnant aussi qu’ils suivent une thérapie contre la colère.