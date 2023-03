Gisele Bündchen dément sortir avec un ami de Tom Brady

Gisele Bündchen a démenti sortir avec Jeffrey Soffer.

La semaine dernière, les rédacteurs du Daily Mail ont rapporté que la top model brésilienne «passait du temps» avec le promoteur immobilier milliardaire à la suite de son divorce avec le sportif Tom Brady. Mais dans une interview pour le numéro d'avril 2023 de Vanity Fair, la mannequin a insisté sur le fait que Jeffrey Soffer n'était qu'un ami de son ex-mari.

«C'est l'ami de Tom, pas le mien», a-t-elle déclaré au magazine. «Je ne me serais pas mise en couple avec son ami.»

Par ailleurs, Gisele Bündchen a indiqué ne pas apprécier que l’on insinue qu'elle puisse s’intéresser à Jeffrey Soffer, 55 ans, en raison de sa richesse. « On a dit que je serais avec ce gars, malgré son âge, parce qu'il a de l'argent — c'est ridicule », a poursuivi la mannequin de 42 ans.

En octobre 2022, Gisele Bündchen a finalisé son divorce avec Tom Brady, le père de ses deux enfants, après 13 ans de mariage. Au cours de l'interview, elle a également nié sortir avec son instructeur de ju-jitsu brésilien, Joaquim Valente.

«Je pense qu'à ce stade, malheureusement, parce que je suis divorcée, on va essayer de me lier à n'importe qui», a-t-elle soupiré, ajoutant qu'elle apprécie Joaquim Valente en tant que professeur et ami. «C'est notre professeur et, surtout, c'est une personne que j'admire et en qui j'ai confiance. C'est tellement bon d'avoir ce genre d'énergie, de savoir mes enfants entourés de ce genre d'énergie», a précisé Gisele Bündchen.