Initiations violentes: La LHJMQ se défend en Commission parlementaire

Le président des Saguenéens de Chicoutimi Richard Létourneau a dû défendre en Commission parlementaire le point de vue des équipes de la Ligue de hockey junior majeure du Québec (LHJMQ) sur la question de la violence pendant les initiations, jeudi après-midi.

Celui qui dirige l’Assemblée des membres s’est joint aux «Sags» en 2016 et affirme n'avoir jamais entendu parler de dérive pendant des initiations, ou même dans les relations entre joueurs dans le cours d'une saison.

«Les initiations sont interdites chez nous, a-t-il lancé devant les membres de la Commission. Ce n'est pas une façon d'intégrer les recrues. Cette année, notre entraîneur et directeur général [Yanick Jean» a invité tout le monde à son chalet pour du volley-ball de plage et un BBQ.»

Le président a aussi été questionné par les députés Samuel Poulin, Jean-Bernard Émond, Enrico Ciccone et Vincent Marissal sur l'abolition des bagarres, le processus de plaintes et aussi sur l'indépendance du futur commissaire Mario Cecchini pour mettre fin à la culture toxique.

M. Marissal, le député de Québec solidaire dans Rosemont, lui a demandé comment son organisation gèrerait une plainte provenant d'un joueur à l'endroit d'un ou de plusieurs coéquipiers, ou même de son entraîneur.

«Dès qu'un joueur porterait plainte, il serait rencontré pour recevoir du support et on lui demanderait s'il veut parler à quelqu'un de la Ligue, a-t-il répondu. On lui demanderait s'il veut faire une plainte officielle, et sinon on lui demanderait ce qu'on peut faire pour l'aider à régler le conflit.»

Quand le député lui a fait remarquer qu'il s'agissait d'un processus à l'interne, le dirigeant des Saguenéens a référé au futur comité indépendant.

«Si le joueur se sent lésé, il va pouvoir faire une plainte au comité indépendant», a précisé M. Létourneau.