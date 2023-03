La 3e saison s’amorce le 10 avril à TVA: Olivier Dion et Geneviève Schmidt en mode «L’île de l’amour»

Olivier Dion et Geneviève Schmidt sont prêts à plonger dans l’aventure de L’île de l’amour, qui démarrera le lundi 10 avril à l’antenne de TVA.

Olivier, qui est le nouvel animateur de la téléréalité amoureuse, s’envole dimanche pour Las Terrenas, en République dominicaine, en vue des tournages qui se mettront en branle le 3 avril avec les Insulaires de la troisième saison.

Fébrile, l’artiste de 31 ans l’est assurément, lui qui est le premier homme à piloter le format Love Island d'ITV Studios. Il ne veut rien divulgâcher, mais il souhaite jouer un rôle accru dans l’émission, qui sera diffusée du lundi au jeudi, à 21 h. Pourrait-il apparaître plus souvent à l’écran que Naadei Lyonnais, qui l’a précédé? Le rôle de Naadei dans les deux premières moutures se limitait grosso modo à présider la cérémonie de la flamme, ce moment fort servant à évincer des candidats.

«C’est dans l’intention de la production de me mettre plus souvent à l’écran. J’ai envie de m’impliquer davantage, d’avoir un côté humain, d’être plus près des candidats», a-t-il dit à l’Agence QMI, jeudi.

Pour se préparer à ce mandat qui l’«allume», Olivier a été coaché par Élyse Marquis, l’animatrice de l’émission Les chefs!. Il peut aussi puiser dans ses souvenirs, lui qui a animé Mix 4 en 2014 et Danser pour gagner, en direct, en 2018.

«J’ai hâte d’arriver là-bas, de découvrir la villa, de sentir l’énergie et de voir le contexte d’un plateau de tournage en République dominicaine», a-t-il ajouté, disant ne pas avoir encore bouclé ses valises, occupé qu’il est à finaliser ses «looks» avec sa styliste.

Comme Olivier a pris part à Star Académie en 2012, il sait que les Insulaires seront sortis de leur zone de confort. Aussi, il entend «être dans la compréhension de ce qu’ils vivent, être empathique» avec eux. «Je peux comprendre les émotions et le stress qu’ils vont vivre et je crois en ce sens que mon approche sera différente.»

Olivier Dion lancera le 4 mai son troisième album – le titre n’a pas encore été révélé – depuis la République dominicaine, opération qui se fera à distance grâce aux réseaux sociaux. Entendra-t-on de nouvelles chansons du Sherbrookois d'origine dans «L’île de l’amour» et aura-t-on même droit à une prestation, lui qui voyagera avec sa guitare? Encore là, on garde la surprise aux téléspectateurs.

D’une quotidienne à l’autre

Geneviève Schmidt, elle, passe d’une quotidienne à l’autre. Elle a bouclé vendredi dernier les tournages de STAT et elle n’a que deux semaines devant elle pour souffler un peu avant d’assurer la narration de L’île de l’amour. Encore là, c'est la première fois qu'une femme fait la narration parmi toutes les versions produites dans le monde.

Elle se présentera en studio à Montréal le samedi 8 avril, deux jours à peine avant la première pour partager ses commentaires tantôt rigolos, tantôt sarcastiques. «Évidemment, je ne ris de personne dans la vie. Je peux rire d’une situation, dédramatiser les choses aussi, mais jamais je ne vais me moquer des gens», a-t-elle insisté.

«Je vais saupoudrer mes épices, ajouter mon grain de sel en travaillant avec la script Marie-Pierre. C’est un travail d’équipe.» La sympathique comédienne misera sur sa personnalité et son humour, sans se comparer à son prédécesseur Mehdi Bousaidan.

«Ce que j’adore d’une téléréalité, c’est que ce sont les meilleures discussions à la machine à café. On se met dans la peau de ces gens-là, qui ne sont pas des acteurs, puis ils vivent des émotions. Il y a quelque chose de satisfaisant comme public de regarder ça et je ne pouvais pas passer à côté de cette chance, moi l’actrice qui pensait qu’elle ferait que du théâtre en sortant de l’École nationale en 2008.»

Geneviève sera en studio quatre jours semaine, à raison de quatre heures à la fois, pour visionner chaque épisode, étudier le script, y mettre sa touche et enregistrer ses segments.

Produite par Productions Déferlantes, en collaboration avec Québecor Contenu, la L’île de l’amour sera diffusée du lundi au jeudi, à 21 h, à compter du 10 avril prochain.