La victime au «tatouage du scorpion» identifiée 31 ans plus tard

Les autorités new-yorkaises ont annoncé mardi que la mystérieuse victime d'un meurtre, connue depuis des années sous le nom de «fille au tatouage de scorpion», a été identifiée plus de 30 ans après sa découverte.

Le 30 septembre 1991, le corps d'une femme non identifiée a été retrouvé brutalement battu, étranglé et brûlé sur la rive est de Staten Island. La victime a été retrouvée face contre terre, partiellement vêtue, menottée et brûlée.

Les enquêteurs avaient déclaré à l'époque qu'elle était morte de plus de 17 coups à la tête et qu'elle avait été étranglée.

Plus de trois décennies se sont écoulées avant que la femme ne soit identifiée comme étant Christine Belusko du comté de Morris, dans le New Jersey.

«Il s'agit de l'histoire d'un meurtre brutal et dépravé, d'actes de violence dépravés qui ont tué cette jeune fille dans la fleur de l'âge et de l'abandon de son corps dans un champ solitaire et désolé de la côte est de Staten Island il y a exactement 31 ans et demi», a déclaré Michael McMahon, procureur du comté de Richmond, lors d'une conférence de presse tenue mardi.

À l'époque, cette affaire avait été suivie avec intérêt par le public, lequel était scandalisé par la violence du meurtre. La jeune femme, non identifiée alors, fut connue comme la «fille au tatouage de scorpion».

«Malgré le travail incroyablement dévoué de la police de New York à l'époque, les autorités n'ont pas réussi à l'identifier ni à localiser la personne qui lui a ôté la vie de manière si sauvage et si vicieuse à un si jeune âge», a déclaré M. McMahon.

«Dans le cadre d'un effort conjoint du FBI, des enquêteurs du bureau du procureur et des détectives de la police de New York, Mme Belusko a été identifiée en avril 2021 grâce à la généalogie médico-légale, une technologie indisponible en 1991, mais inestimable dans le monde actuel de l'application de la loi pour permettre aux personnes touchées par un crime de tourner la page et d'obtenir justice», a ajouté M. McMahon.

La dernière adresse connue de Mme Belusko était à Clifton, dans le New Jersey, où elle a vécu jusqu'à la fin du mois de juillet 1991. Résidente de longue date dans le New Jersey, elle séjournait près du mont Pocono dans les semaines précédant sa mort, a indiqué la police.

Les enquêteurs n'ont pas été en mesure de préciser la raison pour laquelle on pensait qu'elle se trouvait à Staten Island. Elle travaillait dans un magasin de vêtements Rainbow Shops dans le New Jersey et a été retrouvée assassinée portant une robe de la même marque. Un marteau, portant l'inscription Lloyd L., aurait été l'arme du crime et a été retrouvé sous son corps.

Les enquêteurs continuent de rechercher le meurtrier de Mme Belusko.