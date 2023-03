L’eau du robinet demeure la meilleure boisson!

Saine, écologique et économique, malgré sa mauvaise presse des derniers jours, l’eau du robinet au Québec reste la meilleure boisson pour s’hydrater. Elle est de loin le choix le plus judicieux face à la consommation de boissons sucrées et d’eau embouteillée.

L’eau embouteillée ne doit pas se substituer à l’eau du robinet. Au Québec, nous avons la chance de disposer d’une eau potable de qualité et bien surveillée, contrairement à l’eau embouteillée.

Pollution

Saviez-vous que c’est plus de 1 milliard de bouteilles d’eau à usage unique qui sont vendues chaque année au Québec? Malgré notre système de récupération de plastique, la grande majorité se retrouvent dans les décharges à ordures et dans l’environnement. Les bouteilles d'eau en plastique contribuent donc grandement à la pollution de nos milieux de vie. De plus, celles-ci laissent une empreinte écologique significative par la surconsommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre qui en résultent. La production d’eau embouteillée représente à elle seule 150 fois la quantité nécessaire pour produire de l’eau du robinet.

Toutes aussi polluantes, les boissons sucrées (ex. : boissons gazeuses, boissons dites énergisantes, thés glacés, eaux vitaminées, cocktails fruités, etc.) sont associées à de nombreuses conséquences sur la santé, comme les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, le syndrome métabolique et les problèmes dentaires ou osseux.

Comble tous les besoins

Dans un mode de vie sain, l’eau doit être la principale source d’hydratation au quotidien. Disponible gratuitement, elle répond parfaitement au besoin en liquide de notre corps. Or, la surconsommation de boissons sucrées est préoccupante au Québec. Leur grande accessibilité et leur marketing font ombrage au meilleur moyen de s’hydrater : l’eau.

L’eau du robinet au Québec reste un véritable choix santé, écologique et économique. C’est pourquoi du 20 au 24 mars 2023, plus de 100 000 élèves du primaire et 50 000 tout-petits lèveront leurs verres pour trinquer à la saine hydratation avec le Défi Tchin-tchin et le Défi Rigol’Eau, partout à travers la province!

Photo fournie par Jalila Mafhoum

Jalila Mafhoum, B.Sc.Inf., M.Sc.

Chargée de la campagne J’ai soif de santé!

Une initiative de l'Association pour la santé publique du Québec