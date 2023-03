Les élus font front commun pour conserver les quatre circonscriptions de l’Est-du-Québec

Les quatre élus de la région Kristina Michaud, Maxime Blanchette-Joncas, Bernard Généreux et Diane Lebouthiller ont fait front commun pour demander le maintien de la circonscription d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia devant la Commission fédérale de délimitation des circonscriptions électorale.

Selon le redécoupage électoral qui est proposé, l’Est-du-Québec passerait de quatre circonscriptions à seulement trois.

«On craint pour l’offre de service à la population, explique la députée d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia, Kristina Michaud. Vous savez, chez nous, ce n’est pas comme en ville, par exemple à Montréal, où l'on peut retrouver un bureau de député sur un coin de rue, un bureau de Service Canada sur l’autre, un bureau de Passeport Canada sur l’autre; en région on a subi fermeture après fermeture.»

Ce ne serait pas la première fois que l’Est-du-Québec verrait son poids politique diminuer.

En plus de 50 ans, la région a perdu 3 circonscriptions, et risque maintenant d’en perdre un quatrième malgré l’immensité du territoire et les besoins qui sont grandissants.

Les élus demandent donc à la commission de donner un statut particulier aux régions pour qu’elles conservent leur poids politique.

Selon les règles actuelles, le Québec conserve ses 78 circonscriptions, mais l’Est-du-Québec perdrait un comté au profit du nord de Montréal.

La nouvelle carte électorale sera connue en septembre, et entrera en vigueur aout 2024.