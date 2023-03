Mer de Chine méridionale: la Chine dit avoir chassé un destroyer américain

L'armée chinoise a indiqué jeudi avoir chassé un navire de guerre américain ayant «pénétré illégalement» dans un archipel qu'elle contrôle en mer de Chine méridionale, un compte-rendu des faits jugé «mensonger» par les Etats-Unis.

Cet incident survient dans un contexte de lutte d'influence entre Pékin et Washington dans cette zone maritime et de forte rivalité sur plusieurs autres dossiers: Taïwan, TikTok, traitement de la minorité ouïghoure ou encore commerce.

Le destroyer USS Milius a «pénétré illégalement» jeudi «sans l'approbation des autorités chinoises» dans les eaux des Paracels, a indiqué dans un bref communiqué Tian Junli, porte-parole du théâtre d'opération sud de l'armée chinoise.

«Des forces navales et aériennes ont été mobilisées pour suivre et surveiller ce navire, ainsi que lui lancer un avertissement et le faire quitter la zone», a-t-il souligné.

Il a dénoncé une manœuvre américaine qui «compromet la paix et la stabilité en mer de Chine méridionale» et assuré que l'armée «reste sur ses gardes et prendra toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder avec fermeté la souveraineté nationale».

Les Paracels, un archipel situé à équidistance des côtes chinoises et vietnamiennes, sont disputées entre Pékin et Hanoï. La marine chinoise a repris le contrôle de l'ensemble des îles en 1974 à la suite d'un conflit naval.

«La déclaration de la RPC (République populaire de Chine) est mensongère», a indiqué un porte-parole du commandement Indo-Pacifique de l'armée américaine.

«L'USS Milius (...) mène des opérations de routine en mer de Chine méridionale et n'a pas été refoulé. Les États-Unis continueront de voler, naviguer et opérer là où le droit international le permet», a-t-il souligné.

La Chine affirme avoir été la première nation à découvrir et nommer les îles de la mer de Chine méridionale, par laquelle transite aujourd'hui une grande partie du commerce entre l'Asie et le reste du monde.

Elle revendique ainsi une grande partie des îles de cette zone maritime. Mais d'autres nations riveraines (Philippines, Vietnam, Malaisie, Brunei) ont des prétentions de souveraineté concurrentes.

Chaque pays contrôle plusieurs îles et atolls, notamment dans l'archipel des Spratleys, plus au sud, où les incidents sont bien plus fréquents que dans les Paracels.

Les États-Unis mènent régulièrement en mer de Chine méridionale des opérations baptisées «liberté de navigation», en envoyant des navires de guerre afin de contester les prétentions chinoises.