Montréal commence à interdire les articles en plastique à usage unique

Les commerçants montréalais devront cesser dès le 28 mars d’utiliser les gobelets, les pailles et d'autres articles en plastique à usage unique, qui seront rendus interdits par la Ville de Montréal.

Les 8400 restaurants et établissements alimentaires concernés ont eu un délai de 18 mois pour se préparer depuis l’annonce de la Ville en août 2021.

Ils auront tout de même le droit à un sursis supplémentaire avant de recevoir des amendes pour non-conformité, a confirmé Marie-Andrée Mauger, responsable de la transition écologique et de l’environnement dans l’administration Plante.

«Ce n’est pas du jour au lendemain qu’il n’y aura plus aucun des articles bannis», a-t-elle reconnu jeudi. «On va faire preuve d’une certaine tolérance et laisser le temps aux commerçants d’écouler leur stock. On ne veut pas que ce règlement génère du gaspillage.»

AUDREY SANIKOPOULOS / AGENCE QMI

Au cours des prochaines semaines, les inspecteurs de la Ville commenceront donc à se rendre dans les commerces pour évaluer le respect du règlement. S’il y a lieu, un avis d’infraction sera remis.

Si les articles sont encore distribués lors d’une deuxième visite, une amende pourra alors être remise. Elle variera de 400 $ à 4000 $.

«C’est une transition qui va poser certains défis pour les restaurateurs», a souligné Geneviève Touchette, directrice générale du Central, une aire de restauration au centre-ville. Dans son établissement, la réduction des articles plastiques est en place depuis sa création en 2019.

Des plastiques encore tolérés

Les tasses, les verres et les gobelets en plastique seront désormais bannis des commandes dans tout Montréal. Il en sera de même pour les bâtonnets de café et les pailles en plastique.

AUDREY SANIKOPOULOS / AGENCE QMI

Seuls des assiettes et contenants pouvant être pleinement recyclés seront permis. Les ustensiles en plastique seront autorisés pour les plats à emporter, mais seulement sur demande du client.

«On a toléré certains articles, mais on sait que pour certains plastiques, il n’y a pas de débouchées au recyclage», a indiqué le directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets (FCQGED), Karel Ménard.

Une réduction à la source

Montréal et sa grande région métropolitaine ne comptent qu’un seul centre d’enfouissement des déchets, situé à Lachenaie, qui aura atteint sa pleine capacité en 2029. La Ville souhaite donc réduire l’usage du plastique à la source.

Pour M. Ménard, si le recyclage est important, il n’est pas la «meilleure solution». «La meilleure solution, c’est éviter de produire une matière résiduelle», croit-il.

L’utilisation de plastiques compostables n’est pas non plus à mettre de l’avant. Un tel contenant risquerait d’être assimilé à un contenant de plastique et de ne pas être recyclé de la bonne manière.

«C’est anormal aujourd’hui qu’on puisse avoir un objet seulement quelques secondes dans nos mains et le jeter, c’est un gaspillage éhonté», a soutenu M. Ménard.

Ottawa compte aussi faire entrer en vigueur sa réglementation sur les articles en plastique à usage unique à la fin 2023. Son règlement sera complémentaire à celui de Montréal, juge le directeur du FCQGED.

«Le fédéral vise surtout des produits qui vont avoir des impacts sur la faune marine, la faune terrestre et même sur le paysage. [...] À Montréal, on vise les objets qui causent un impact au niveau de l’enfouissement et la santé humaine», a-t-il expliqué.

Les articles en plastique à usage unique interdits

Articles de plastique compostable ou non (numéros 1 à 7)*

- Tasses

- Verres

- Bâtonnets

- Pailles

- Ustensiles pour consommation sur place

Autres articles de plastique polystyrène (numéro 6) ou compostable (numéro 7)

- Assiettes

- Contenants

- Couvercles

- Barquettes (sauf celles pour la viande et le poisson cru)

- Ustensiles pour commandes à emporter ou livraisons

Exceptions

- Les aliments pré-emballés à l’extérieur de l’établissement

- Les tasses, verres et contenants de carton enduits de plastique (compostables ou non)

*Note: il existe sept types de plastiques recyclables qui ont été développés par la «Society of the Plastics Industry» (SPI) pour faciliter le tri et le recyclage des déchets plastiques.