Montréal embauche une nouvelle commissaire aux relations avec les peuples autochtones

Lauréanne Fontaine, une Innue de Uashat Mak Mani-Utenam, sur la Côte-Nord, sera la nouvelle commissaire aux relations avec les peuples autochtones de la Ville de Montréal à compter de juin.

Elle viendra remplacer Me Marie-Ève Bordeleau, qui a été la première a occupé ce poste. Elle avait été nommée en février 2018.

«Je suis convaincue que son expertise et sa connaissance approfondie des réalités vécues par les peuples autochtones lui permettront de poursuivre avec brio le chemin vers la réconciliation que nous avons entamé ces dernières années», a déclaré jeudi par communiqué la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Mme Fontaine possède plusieurs années d’expérience dans le domaine des relations avec les communautés autochtones. Elle a notamment travaillé ces quatre dernières années au cabinet du ministre Ian Lafrenière, responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuits.

La nouvelle commissaire a aussi siégé sur les conseils d’administration des organismes Montréal Autochtone, la Fondation du Grand Montréal et MU.

«C’est avec honneur et fierté que je prends la relève de Me Marie-Ève Bordeleau, qui a brillamment assumé ce rôle et développé la stratégie de réconciliation de la Ville de Montréal», a souligné Mme Fontaine.

Elle aura notamment la tâche de répondre d’ici 2025 aux 125 engagements pris par la Ville dans sa Stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones.