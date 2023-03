Pénurie de main-d’œuvre: les retraités sont-ils la solution?

Le tiers des emplois à pourvoir au Québec seraient comblés si la tranche des 60 à 69 ans était aussi active professionnellement que le même groupe d’âge en Ontario.

Notre journaliste Véronique Lauzon a rencontré une retraitée, Lucie Mallette, 68 ans, qui a décidé de retourner au travail après trois ans parce qu’elle aime travailler, dit-elle.

«Je commençais à trouver le temps le long, alors quand le téléphone a sonné pour revenir travailler, j’étais vraiment contente. J’ai accepté pour trois semaines, et ça fait trois ans!»

«C’est une ressource qui est précieuse pour les entreprises», exprime Audrée Boileau, directrice financière chez R. Lefebvre et fils et patronne de Lucie Mallette.

D’ailleurs, certaines mesures ont été prises en ce sens dans le dernier budget provincial afin d’encourager les 65 ans et plus à rester ou à revenir au travail.

Les cotisations au régime des rentes du Québec (RRQ) ne seront plus obligatoires à partir de 65 ans et cela pourrait rendre plus attrayant le retour au travail après l’âge de la retraite.