Quelles sont les conséquences du phénomène de veuvage?

Perdre un conjoint oblige les gens à vivre ce qui est l'une des parties les plus difficiles de leur vie.

Les conséquences négatives du veuvage sur la santé peuvent durer des années, mais dans certains cas, elles ne durent que quelques mois pour une raison bien sombre, selon le Time Magazine.

Le phénomène, dans lequel les deux moitiés d'un couple meurent rapidement un à la suite de l’autre est si courant qu'il porte même un nom : l'effet de veuvage.

Mais qui est à risque? Cela dépend de nombreux facteurs contributifs, notamment de leur religion, de leur race et même de la cause du décès de leur conjoint, mais l'effet de veuvage est généralement considéré comme un problème affectant principalement les couples âgés.

Cependant, une étude publiée le 22 mars dans la revue PLOS One révèle que les jeunes, en particulier les hommes, sont encore plus à risque.

Des chercheurs au Danemark, au Royaume-Uni et à Singapour ont étudié les données de près d'un million de citoyens danois âgés de 65 ans et plus et ont découvert que plus les personnes étaient jeunes lorsqu'elles perdaient leur conjoint, plus elles étaient susceptibles de mourir dans l'année suivante.

Les chercheurs ont également constaté que dans l'année suivant la perte d'un conjoint, les hommes étaient 70% plus susceptibles de mourir que les hommes du même âge qui n'avaient pas perdu de conjoint, rapporte le Time Magazine. Les femmes, elles, étaient 27% plus susceptibles de mourir que les femmes qui n'étaient pas devenues veuves.

La plupart des chercheurs s’entendent pour dire que le deuil à un plus jeune âge est plus inhabituel et peut donc créer un stress supplémentaire, mais n’ont pas été en mesure d’avancer la raison officielle derrière leurs résultats.

Les effets de la solitude, qui peuvent avoir un impact sur la santé physique des personnes âgées ainsi que sur leur santé mentale, pourraient également aider à expliquer les résultats de l’étude.