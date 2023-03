Taiwan rappelle son ambassadeur au Honduras après la visite du chef de la diplomatie en Chine

Taïwan a annoncé avoir rappelé son ambassadeur au Honduras pour protester contre la visite du chef de la diplomatie hondurienne en Chine, signe de la nouvelle perte d'un allié latino-américain pour Taipei.

«Le Honduras a ignoré plus de 80 ans d'amitié entre (Taïwan et le Honduras) en envoyant son ministre des Affaires étrangères en Chine, ce qui a gravement porté atteinte aux sentiments de notre gouvernement et de notre peuple», a déclaré le ministère taïwanais des Affaires étrangères dans un communiqué.

«Nous avons décidé de rappeler immédiatement notre ambassadeur au Honduras pour exprimer notre profond mécontentement», ajoute le texte.

L'annonce est intervenue suite à la visite en Chine du ministre des Affaires étrangères du Honduras, Eduardo Enrique Reina, venu discuter de l'établissement de relations diplomatiques avec Pékin.

La Chine revendique l'île démocratique et autonome de Taïwan comme une partie de son territoire qu'elle entend reprendre, y compris par la force si nécessaire.

Le 14 mars, le Honduras avait annoncé par le biais de sa présidente, Xiomara Castro, qu'il allait établir des relations «officielles avec la République Populaire de Chine».

Au nom du principe d'une «seule Chine», le pouvoir communiste à Pékin n'accepte pas des relations diplomatiques à la fois avec lui et Taipei. Toute reconnaissance par un pays de la Chine populaire entraîne de facto la rupture des liens entre celui-ci et Taïwan.

Si le pays d'Amérique centrale rompt officiellement avec Taïwan, l'île ne compterait plus que 13 pays avec lesquels elle entretient des liens diplomatiques officiels, après avoir perdu plusieurs alliés latino-américains au cours des dernières années.

Le ministre hondurien des Affaires étrangères s'est rendu en Chine en compagnie de la député Xiomara Zelaya, la fille de la présidente Castro, ont indiqué à l'AFP trois responsables gouvernementaux et diplomatiques sous le couvert de l'anonymat.

«Le ministre y est allé (...) sur l'instruction de la présidente Xiomara Castro», a déclaré au quotidien local «El Heraldo» le ministre de la Présidence Rodolfo Pastor.

Il a ajouté que la délégation hondurienne sera reçue par Qin Gang, le ministre chinois des Affaires étrangères.

«Demande déraisonnable»

Le ministère chinois des Affaires étrangères n'a pas confirmé la visite, mais jeudi, le porte-parole Wang Wenbin a déclaré que la Chine était «prête» à établir des liens avec le Honduras.

«La Chine se félicite des remarques positives formulées par le gouvernement hondurien sur le développement des relations avec la Chine et est prête à établir et à développer des relations bilatérales avec le Honduras sur la base de l'égalité et du respect mutuel», a déclaré M. Wang.

M. Reina a invoqué le 15 mars «les besoins énormes» du Honduras et le refus de Taïwan d'augmenter son aide pour justifier l'instauration de relations avec Pékin.

Ce changement, que Mme Castro avait promis de faire lors de sa campagne électorale, est intervenu quelques semaines après que son gouvernement a annoncé qu'il négociait avec la Chine la construction d'un barrage hydroélectrique.

Répondant aux questions de députés sur les informations selon lesquelles le Honduras aurait demandé une aide supplémentaire à Taipei, le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Joseph Wu, a déclaré jeudi que son gouvernement n'était pas prêt à accepter une «demande déraisonnable».

«Je vais être franc, nous sommes dans une situation assez difficile. Nous faisons encore de notre mieux, et nous ferons de notre mieux jusqu'à la dernière minute», a-t-il fait savoir.

«Mais nous n'accepterons aucune demande déraisonnable, qu'elle vienne du Honduras ou d'un autre pays, surtout si elle est opaque», a-t-il ajouté.