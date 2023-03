Une simulation pour préparer les étudiants au travail de premier répondant

Une cinquantaine d'étudiants de différents programmes venant des cégeps et des universités du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont pris part jeudi matin à une simulation à grand déploiement, où ils ont été plongés dans une situation qui s’approche beaucoup de la réalité et de l’actualité.

À 9h30 jeudi matin, un drame familial vient de se produire : deux victimes sont gravement blessées dans leur résidence. L'agresseuse, leur fille aux prises avec des enjeux de santé mentale, est en crise et armée dans le cabanon extérieur.

C'est devant cette situation qu'une cinquantaine d'étudiants de différents programmes de la région ont été appelés à intervenir lors d'une simulation à grand déploiement.

«Cette façon de faire bénéficie à l’ensemble de nos communautés. Pour nos étudiantes et étudiants, la Simulation à grand déploiement permet la mise en pratique de nombreuses techniques avec celles et ceux qui seront plus tard de véritables collègues ou partenaires de travail, le tout dans un contexte des plus réalistes», s’est réjoui M. Christian Tremblay, Directeur des études du Cégep de Chicoutimi.

Pour le Cégep de Chicoutimi, implique plusieurs programmes en santé : Soins préhospitaliers d’urgence, Soins infirmiers, Inhalothérapie et Hygiène dentaire. D’autres programmes régionaux participent, comme les programmes de Techniques policières (Collège d’Alma), de Travail social et ATM (Cégep de Jonquière), de médecine (Université de Sherbrooke) et l’Université de de Soins préhospitaliers avancés (Université de Montréal).

S'il s'agit d'un hasard que la simulation s'apparente à de récents évènements malheureux, le réalisme d'un tel exercice est important.

«Les scénarios sont des plus authentiques, ce qui amène les jeunes à faire face à des émotions réalistes semblables à ce qu’ils auront à vivre dans leur métier. Il s’agit d’une expérience qu’on ne retrouve pas ailleurs et qui prépare véritablement les préparant à ce qui les attend sur le marché du travail», a affirmé Isabelle Bouchard, M. sc. Inf., responsable du CISSS et de la recherche en pédagogie de la simulation.

C'est grâce au centre interdisciplinaire de simulation de santé, inauguré en 2020, que les étudiants en santé peuvent se pratiquer comme s’ils étaient dans une situation réelle. Durant toute leur intervention, ils sont observés par des enseignants.

Cette simulation d'urgence à grand déploiement en est à sa deuxième année et est une activité pédagogique unique au Québec.