Visite de Joe Biden: Legault espère un dénouement sur le chemin Roxham

François Legault espère une annonce sur la fermeture du chemin Roxham dans la foulée de la visite au Canada du président américain Joe Biden, jeudi et vendredi.

• À lire aussi: Les trois priorités de Justin Trudeau durant la visite de Joe Biden

«On a travaillé très fort dans les dernières semaines pour s’assurer que M. Trudeau mette ça au-dessus de sa pile dans ses priorités avec M. Biden. Je pense que c’est important pour les Québécois que ce sujet-là soit abordé et éventuellement réglé», a commenté le premier ministre caquiste quelques minutes avant d’entrer au Salon bleu, jeudi matin.

Le gouvernement Legault a multiplié les sorties récemment pour faire valoir que le Québec a dépassé sa capacité à accueillir les demandeurs d’asile qui entrent de façon irrégulière par le chemin Roxham.

François Legault a notamment pris la plume pour écrire au premier ministre Justin Trudeau, en plus de signer une lettre ouverte dans le quotidien torontois The Globe and Mail.

Depuis, le gouvernement fédéral a commencé à détourner des migrants vers d’autres provinces canadiennes. «On voit qu’en mars on est rendu à 58% des nouveaux arrivants par Roxham qui sont envoyés à l’extérieur du Québec», a souligné le premier ministre caquiste jeudi.

En faire plus

«Ce n’est encore pas suffisant. Il faut, à un moment donné, dire : le Québec a atteint sa capacité, même a dépassé sa capacité d’accueil. Donc, il faut fermer le chemin Roxham, faut s’assurer que les gens qui rentrent à Roxham soient traités pareil comme ceux qui rentrent à l’aéroport, c’est-à-dire que s’ils veulent demander le statut de réfugié qu’on dise: le pays tiers sûr d’où ils viennent, les États-Unis, doit les garder, qu’on doit les retourner», a déclaré François Legault.

Le président américain doit arriver ce soir dans la capitale fédérale. Mais déjà hier, Justin Trudeau a laissé entendre qu’une entente pourrait être envisagée au terme de la visite de 24 heures.

«Ça fait plusieurs mois qu’on travaille de proche avec les Américains pour rétablir la situation au chemin Roxham [...] puis on va peut-être avoir quelque chose à annoncer», a affirmé le premier ministre canadien.