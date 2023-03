Attente en chirurgie: «des choix déchirants devront être faits»

Le témoignage d’une patiente atteinte d’un cancer du poumon agressif, dont l’opération est prévue hors des délais normalement prescrits, fait vivement réagir la communauté médicale, qui soutient qu’aucune excuse ne peut justifier cette situation.

• À lire aussi: Hôpital de Roberval: des professionnelles épuisées par le temps supplémentaire

• À lire aussi: Du délestage dans les hôpitaux pédiatriques

• À lire aussi: CISSS de Chaudière-Appalaches: le plan de contingence dénoncé

«Il faut être plus créatif, plus agressif pour trouver des solutions. On a quelqu’un qui pourrait mourir si on n’agit pas», a martelé Me Paul Brunet du Conseil de protection des malades.

S’il faudrait que la patiente Joyce Ledoux soit opérée dans un délai de deux semaines, elle ne pourra pas l’être avant six à huit semaines, lui a confirmé son chirurgien cette semaine.

Selon le président de l’Association des médecins hématologues et oncologues du Québec, le Dr Martin Champagne, aucune excuse ne tient la route pour justifier une telle situation.

«Des choix déchirants devront être faits», a-t-il estimé.

Par exemple, même si les chirurgies de la hanche et du genou touchent grandement la qualité de vie des patients, les opérations pour le cancer, elles, sauvent littéralement des vies, a-t-il expliqué.

De son côté, Me Brunet rappelle que dans les années 90, Québec envoyait des patients à Plattsburgh, aux États-Unis, pour recevoir des soins. Selon lui, l'apport des cliniques privées et des agences de santé doit aussi faire partie de la solution.

Appelé à réagir, le cabinet du ministre de la Santé s'est dit «très sensible au témoignage rapporté et que c'est certain que nous n'aimons pas des situations comme celle-ci. Le CIUSSS de l'Estrie-CHUS nous assure qu'un comité régional est en place pour redresser la situation et [...] pour améliorer l'accès.»

«Nous allons vouloir que les pistes d'action identifiées soient implantées très rapidement. Nous allons nous assurer avec le ministère que des actions soient posées», a-t-il ajouté.