Baisse d’achalandage à la traverse Québec-Lévis: la CAQ et le 3e lien montrés du doigt

La baisse d’achalandage observée à la traverse Québec-Lévis vient de son manque de fiabilité et du désintérêt qu’entretient la CAQ en raison de son projet de troisième lien, déplorent Québec solidaire et le Parti Québécois.

• À lire aussi: 3e lien entre Québec et Lévis: Guilbault insiste sur la place réservée au transport collectif

• À lire aussi: Legault laisse planer le suspense sur le 3e lien

Notre Bureau parlementaire rapportait vendredi qu’en une décennie, le nombre de passagers qui empruntent la traverse a presque diminué de moitié. L’an dernier, la Société des traversiers du Québec a accueilli un peu moins de 1,2 million de passagers, alors que ce nombre était de plus de 2 millions il y a dix ans.

«Nous sommes conscients des défis qu’affronte la Société des traversiers du Québec», a réagi par courriel le cabinet de la ministre des Transports, Geneviève Guibault.

«Comme pour plusieurs services, la pandémie a eu un impact qui se fait encore sentir sur l’achalandage des traversiers, mais qui risque de se résorber dans les années à venir», a indiqué l’attaché de presse de la vice-première ministre, Louis-Julien Dufresne.

Selon les données consultées par Le Journal, malgré la fin des mesures sanitaires, l’achalandage en 2022 demeure 30% inférieur à celui enregistré avant la pandémie.

Négligence

«Depuis son arrivée au pouvoir, la CAQ a négligé les traverses fluviales et le service ne cesse de se détériorer», a réagi le porte-parole solidaire en matière de Transports, Etienne Grandmont.

Le député de Taschereau déplore également le fait qu’en raison d’un bris à la traverse de L’Isle-aux-Coudres, un seul navire sur deux sera en fonction au moins jusqu’à la mi-juin entre Québec et Lévis. Une situation semblable s’était produite l’année précédente.

«Ça va continuer comme ça pour plusieurs mois encore, regrette M. Grandmont. C’est complètement irresponsable que la CAQ s’entête avec son projet de troisième lien alors qu’elle néglige ainsi nos infrastructures déjà existantes. Comment voulez-vous que les gens prennent le traversier s’il n’est pas fiable?»

Selon lui, il serait préférable que le gouvernement mette plutôt ses énergies sur une bonification rapide du service à la traverse Québec-Lévis.

Spirale de décroissance

Le député péquiste Joël Arseneau pointe lui aussi le manque de fiabilité du service entre les deux rives.

«La traverse Québec-Lévis a subi le même désintérêt que les autres traversiers du Québec, que le gouvernement traite comme un transport de seconde classe. La réduction de l’offre de services prévue, la diminution du nombre de bateaux, et les annulations de plus en plus fréquentes de la desserte causent une spirale de décroissance qui explique probablement la situation actuelle», a commenté M. Arseneau.

«Le troisième lien doit être abandonné pour de multiples raisons, et non pas uniquement à cause de l’achalandage prévu: ce projet serait très néfaste pour la qualité de l’air et la santé et la population, mais en plus, il augmenterait la congestion routière et l’étalement urbain sur des terres propices à l’agriculture», a rappelé le porte-parole péquiste en matière de Transports.