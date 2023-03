«C’est un vrai miracle»: elle accouche de jumelles après s’être fait retirer ses ovaires

Une survivante du cancer du sein a donné naissance à des jumelles, Nina et Margo, après s’être fait enlever les ovaires dans l’État de l’Illinois aux États-Unis.

Shelly Battista a été affligée d'un diagnostic de cancer du sein en 2020, alors qu’elle était âgée de 34 ans.

«C’est un vrai miracle. Nous avons deux bébés, exactement deux ans après m'être débarrassée du cancer. Je me sens complète», déclare-t-elle.

Dans le cadre de son traitement, elle a dû subir une chimiothérapie et a décidé de congeler huit embryons, car elle voulait plus d'enfants à l'avenir, elle qui était déjà mère d’un premier enfant.

D’ailleurs, la Société américaine du cancer recommande de congeler ses œufs avant d’entamer un traitement contre le cancer.

Battista a également dû subir une double mastectomie à la fin de l’année 2020, puis déclarée guérie du cancer.

Comme si ce n’était pas suffisant, elle a également appris qu’elle était à haut risque que développer un cancer des ovaires, à la suite de quoi elle a pris la décision de se les faire retirer.

C’est un an après qu’elle a décidé d’avoir un autre enfant.

«Même sans ovaires, nous sommes en mesure de fournir les hormones supplémentaires nécessaires à la grossesse. Cela seul est un point important, car de nombreuses personnes sont surprises d'apprendre que vous pouvez utiliser la fécondation in vitro pour tomber enceinte même si les ovaires ont été enlevés chirurgicalement ou ne fonctionnent plus», a déclaré le Dr Kara Goldman, directrice médicale du département de Fertilité au Northwestern Medicine Center for Fertilization and Reproductive Medicine.

Le souhait de Shelly d’enfanter à nouveau s’est finalement réalisé la journée même de l’anniversaire de sa guérison du cancer.

- D'après les informations d'Inside Edition