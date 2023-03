Charlotte Cardin et Gregory Charles: Voici qui mangera avec Joe Biden et Justin Trudeau

Des politiciens, des musiciens et des personnalités canadiennes se joindront à Joe Biden et Justin Trudeau lors d’une réception qui se tiendra vendredi soir au musée de l’Aviation et de l’espace à Ottawa.

Les «deux Michael», deux diplomates emprisonnés par le régime chinois en 2019 avant d’être relâchés deux ans plus tard, prendront place à leurs côtés. Michael Spavor et Michael Kovrig ont par ailleurs été chaudement ovationnés plus tôt dans la journée, à la Chambre des communes.

La soirée doit débuter avec des chants de gorge inuit et des tambours des Premières Nations pour accueillir les invités.

Charlotte Cardin performera durant le souper une chanson, nommée Next to You, qui se trouvera sur son prochain album, ainsi que la chanson Hallelujah de Léonard Cohen.

De nombreux acteurs du milieu économique sont sur la liste des invités, incluant Patricia Gauthier, DG de Moderna au Canada, et Marc-André Blanchard, vice-président et chef mondial de l’investissement de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

D’anciens ambassadeurs canadiens et américains, ainsi que tous les membres du conseil consultatif de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) ont confirmé leur présence.

Voyez qui se joindra à eux pour casser la croûte:

Politiciens

-Jean Chrétien, ancien premier ministre du Canada

-Joe Clark, ancien premier ministre du Canada

-Pierre Poilievre, chef du Parti conservateur du Canada (PCC)

-Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois (BQ)

-Jagmeet Singh, chef du Nouveau Parti démocratique (NPD)

-Elizabeth May, cheffe du Parti vert du Canada (PV)

Arts et culture

-Charlotte Cardin, auteure-compositrice-interprète québécoise

-Gregory Charles, auteur-compositeur-interprète québécois

-Alan Doyle, chanteur du groupe de musique celtique Great Big Sea

-Jeffrey Remedios, président et chef de la direction d'Universal Music Canada

Film et télévision

-Charles Lafortune, auteur québécois

-Mark Critch, comédien, connu pour son rôle dans la série This Hour Has 22 Minutes

-Gabriel LaBelle, acteur canado-américain

-Sarah Polley, cinéaste canadienne et réalisatrice du film Women Talking (gagnant aux Oscars 2023)

-Ben Proudfoot, cinéaste canadien et réalisateur primé aux Oscars (2021)

-Cameron Bailey, PDG du Festival international du film de Toronto

-Wendy Noss, présidente de l’Association Cinématographique du Canada

Autres invités notables

-Nathalie Provost, PolySeSouvient

-Michelle Douglas, activiste canadienne des droits de l'homme

-Helen Kennedy, Directrice générale d'Égale Canada

-Doug Kerr, directeur exécutif du Réseau Dignité Canada

-Diana Matheson, joueuse de soccer canadienne, olympienne et PDG de Project 8

-Lana Payne, présidente du syndicat UNIFOR

-Linda Silas, présidente de la Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et d'infirmiers

-Marissa West, PDG de GM Canada

-Tim Murphy, président de la Commission du pont Detroit-Windsor

-Joanna Griffiths, PDG de Knix

-Patricia Gauthier, DG de Moderna au Canada