Des dizaines de carabines et de pistolets saisis chaque année dans les écoles du Québec

La violence dans les écoles n’est pas que l’affaire des grandes villes: des centaines d’armes à feu et de couteaux ont été saisis dans les écoles primaires et secondaires en région au cours des cinq dernières années, et la situation est d’autant plus préoccupante que le phénomène s’accélère.

Les données de la Sûreté du Québec sur la violence armée dans les écoles ont de quoi glacer le sang: seulement depuis le début de l’année scolaire en cours, 18 «carabines ou fusils» et 13 armes de poing ont été saisies. Pendant la même période, la police provinciale a également confisqué des dizaines de couteaux, des poings américains, du poison et du poivre de cayenne.

Ces statistiques montrent également une hausse marquée de ces confiscations d’une année sur l’autre. Ainsi, le nombre d’armes saisies est passé de 47 en 2019-2020 à 97 l’année suivante, et à 116 deux ans plus tard.

En parallèle, le nombre de dossiers répertoriés par la SQ à la suite de gestes violents dans les écoles a connu une nette augmentation dans les cinq dernières années, passant de 955 il y a cinq ans à 1184 l’année dernière.

À noter que ces données sont limitées aux territoires desservis par la SQ, et qu’elles excluent donc les grands centres qui disposent de leur propre corps de police.

Mais cette augmentation n’est pas que l’affaire des régions. À Laval, le nombre d’armes saisies dans les écoles a doublé entre 2020-2021 et 2021-2022, passant de 7 à 14, selon les données sur service de police de la municipalité.

Pour la même période, le nombre d’épisode de violence nécessitant l’intervention de la police est passé de 62 à 110. Si la tendance se maintient, ce nombre sera dépassé cette année.

La pointe de l’iceberg

C’est la députée libérale Marwah Rizqy qui a mis la main sur ces données par le biais d’une demande d’accès à l’information. «C’est fou», a-t-elle soufflé en entrevue.

Selon Mme Rizqy, ces chiffres ne sont que «la pointe de l’iceberg», car ils excluent le nombre d’armes saisies à la maison.

«Ce que ça montre aussi, c’est que le phénomène est partout au Québec. Ce n’est pas juste à Montréal qu’il y a de la violence dans les écoles», a remarqué la députée libérale.

Dans l’angle mort de Drainville

Inquiète, Mme Rizqy demande depuis plusieurs semaines à la Commission de la culture et de l’éducation de se saisir d’un mandat d’initiative afin de mener des consultations auprès des services de police, des intervenants du milieu scolaire, et des experts. Elle s’explique mal pourquoi le gouvernement Legault refuse de donner suite à sa requête.

«Je comprends qu’ils ont identifié leurs sept priorités en éducation, mais à un moment donné, ça ne marche pas que les jeunes soient forcés d’aller à l’école avec la peur au ventre», s’est-elle indigné.

Armes saisies par la SQ dans les écoles en région depuis 2018

- Armes de poing / pistolets / revoler : 37

- Autres armes ou objets pour étrangler / poison / poivre de cayenne : 77

- Pistolet à plomb : 12

- Pics / haches / épées / lames de rasoir : 13

- Carabines ou fusils : 68

- Couteaux : 196

- Poings américains : 10

Les villes où les écoles sont les plus dangereuses, excluant les grands centres

(Cas de violence répertoriés depuis 2018)

- Drummondville : 125

- Shawinigan : 120

- Victoriaville : 119

- Saint-Hyacinthe : 117

- Alma : 101