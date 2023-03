Des élus municipaux unis pour dénoncer l’intimidation

Dans la MRC de Drummond, dans le Centre-du-Québec, une cinquantaine d’élus municipaux ont fait front commun, ce vendredi, pour dénoncer le phénomène d’intimidation, malgré les condamnations et les messages des politiciens.

«Nous on s’engage à faire de notre mieux. Je vous le dis, on va en commettre des erreurs. On les assume, mais ça ne fait pas de nous des monstres pour autant. On demande à être traités de façon civilisée», a lancé la mairesse de Drummondville et préfète de la MRC, Stéphanie Lacoste, entourée de plusieurs élus municipaux de la région.

Ces maires, conseillers et employés municipaux ont uni leur voix, notamment en soutien au maire de Wickham. Ian Lacharité a remis sa démission, il y a quelques jours, après que sa famille a fait l’objet de menaces et d’intimidation.

Le président de la Fédération des municipalités du Québec a d’ailleurs profité de l’occasion pour lancer un appel à tous.

«C’est un appel pour dire, “hey la gang”, en parlant de notre population, les élus municipaux ce sont d’abord et avant tout des gens de la communauté, des gens de notre milieu. [...] C’est de se dire, tous ensemble, comment est-ce qu’on peut se parler mieux», a souligné Jacques Demers.

Plusieurs cas d’intimidation envers des élus ont fait les manchettes au cours des derniers mois. En novembre dernier, la ville de Magog faisait un appel au civisme, après que des employés avaient été insultés et menacés. Quelques semaines plus tard, la mairesse de North Hatley, Marcella Davis Gerrish, dénonçait des gestes d’intimidation commis à son endroit.