Échéance des conventions collectives: les syndicats prévoient une escalade des moyens

Le front commun syndical durcit le ton envers le gouvernement, à une semaine de l’échéance des conventions collectives de 600 000 travailleurs du secteur public.

Des syndicats prévoient une escalade des moyens de pression pour obtenir des augmentations salariales permettant de contrer l’inflation. La lutte à l’appauvrissement sera le cheval de bataille des syndicats, qui ont livré leur message à Sept-Îles lors d’une première d’une série de manifestations à travers la province.

La Ville nord-côtière a été choisie pour une raison symbolique: l’an dernier, pour le 50ième anniversaire du Front commun syndical de 1972, des centaines de travailleurs s’étaient mobilisés à Sept-Îles.

C’est dans le même esprit que des représentants syndicaux ont livré leur message vendredi.

«Nos présidents de syndicats ont dit dans plusieurs forums qui sont prêts à aller aussi loin qu’il sera nécessaire», a indiqué la représentante nationale de l’APTS sur la Côte-Nord, Maude Fréchette.

«On peut parler de désobéïssance civile. On peut parler de grève. Si vous vous rapportez aux négociations de 1972, les dirigeants ont été emprisonné pour leurs travailleurs. [...] C’est vraiment important qu’on puisse se battre jusqu’au bout pour avoir accès à de meilleures conditions», a-t-elle ajouté.

La vingtaine de délégués syndicaux ont manifesté près d’une épicerie pour démontrer à quel point la hausse du coût des aliments a affecté les travailleurs.

La CSN, la CSQ, l’APTS et la FTQ s’adressaient symboliquement à la présidente du Conseil du Trésor Sonia Lebel, représentée en mascotte.

Ces syndicats réclament un mécanisme pour les protéger de la hausse du coût de la vie avec des augmentations salariale calculées en fonction de l’IPC.

«Les travailleuses et les travailleurs nous demandent de se protéger contre cette inflation-là, a ajouté le président du Conseil central Côte-Nord de la CSN, Guillaume Tremblay. On l’a vu, avec 6% d’augmentation de salaire dans les 3 dernières années, ils se sont appauvris ces travailleuses et travailleurs.»

La CSN, la CSQ, l’APTS et la FTQ représentent 420 000 salariés de l’État québécois.