EN VIDÉO | Un émouvant mariage à l’hospice pour que sa mère y assiste

Ne pouvant se résoudre à se marier sans sa mère, une femme a décidé de s’unir à son amoureux dans la résidence pour aînés où habite celle-ci depuis quelques mois.

La mère de Tina Pearce, 74 ans, souffre de démence et de la maladie de Parkinson.

«Ma mère est ma meilleure amie et nous avons vécu ensemble jusqu'à ce qu'elle emménage ici. Je ne pouvais pas imaginer me marier sans ma mère, donc je ne pouvais pas le faire sans elle», a déclaré l’Américaine de Floride.

Tina et son mari Justin ont pris leur décision à la dernière minute. Le mariage a été organisé en quelques jours.

La noce s’est déroulée à la Manatee Springs Rehabilitation and Nursing Center pour le plus grand bonheur de tous et particulièrement de la mère de Tina.

«J’ai un nouveau beau-fils et je pense que je l’aime», a déclaré la mère de Tina, Linda Tuller, à CNN.

Les fleurs, le gâteau de mariage et les décorations ont été fournis par la Tidewell Foundation Wishes Fund.

«Nous étions censés nous marier dans sa chambre et c'était tout, puis ils ont fait tout cela, et c'était incroyable», a déclaré Tina Pearce. Leurs amis et leurs proches ont pu être présents.

D’après WFLA