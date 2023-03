Haïti: forcés d’abandonner leur maison à cause de la violence des gangs

Sacs sur la tête et camions chargés de biens : de nombreuses familles d'une commune de Port-au-Prince ont quitté leur domicile jeudi pour fuir la violence des gangs qui ravage leur quartier, mais aussi tout le pays.

«Les bandits viennent assez souvent dans cette zone. Quand ils viennent, ils font des dégâts, ils tuent des gens, ils tirent beaucoup, il y a beaucoup de détonations, et ils fouillent les habitants, même les vendeurs de pistaches. Les membres de gangs prennent tout ce que vous avez entre vos mains. Les femmes ont une protection, mais pas les hommes. Ils tuent, brûlent, mettent le feu à des maisons, des voitures et d'autres choses», raconte un résident de Diegue, qui n’a pas voulu s’identifier.

capture d'écran | Reuters

«Je ne pars pas encore. Je résiste. Nous aidons notre domestique à quitter la commune, car tout le monde dans cette maison est déjà parti. Il n'y a personne dans cette rue», ajoute-t-il.

Les rues de cette commune de Pétion-Ville se sont vidées alors que de nombreuses familles ont fuit les violences déclenchées une semaine après l’arrivée du gang criminel de Vitelom qui a envahi de larges pans de la banlieue.

Une habitante qui a décidé de quitter son domicile, Marriane, a déclaré à Reuters que l'insécurité devenait insupportable pour sa santé.

«Je ne suis pas capable de respirer, mon cœur se serre, ça me tire je ne suis presque pas capable de manger», avoue la dame qui a choisi de partir, comme des dizaines d’autres.

capture d'écran | Reuters



Le groupe de défense des droits locaux RNDDH estime que les gangs, et non les forces de sécurité de l'État, contrôlent désormais toute la capitale Port-au-Prince et plus de la moitié du pays.