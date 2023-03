Gerard Piqué «très heureux» neuf mois après sa séparation d'avec Shakira

L'ancien joueur du FC Barcelone, Gerard Piqué, a évoqué sa séparation de Shakira.

Dans une entrevue avec El Pais, l'ancien footballeur a expliqué qu'il se concentrait sur ses enfants après sa rupture de la chanteuse de «Loca». Ensemble, ils ont deux fils: Sasha, 8 ans, et Milan, 10 ans.

«Chacun a sa responsabilité d'essayer de faire ce qui est le mieux pour ses enfants... Il s'agit de les protéger, a-t-il déclaré. C'est le travail de tous les parents. C'est ce sur quoi je me concentre et c'est mon travail en tant que père.»

Bien qu'il n'ait pas expliqué où lui et son ex-compagne en sont actuellement, Gerard Piqué a confirmé qu'il était «très heureux» dans sa nouvelle relation avec Chia Clara Marti.

«Je continue à faire ce que je veux, a-t-il déclaré. Le jour de ma mort, je repenserai à tout ça et j'espère que j'aurai toujours fait ce que je voulais. Je veux être fidèle à moi-même. Je ne vais pas dépenser d'argent pour nettoyer mon image.»

Il a poursuivi: «les gens que j'aime et dont je me soucie sont ceux qui me connaissent. Le reste n'est pas important pour moi... Je consacre mon énergie à être avec mes proches et à leur donner ce que j'ai. Je suis très heureux. Il y a eu des changements dans ma vie et j'ai su préserver le bonheur.»

En juin dernier, Gerard Piqué et Shakira ont annoncé qu'ils s'étaient séparés après 11 ans ensemble. Dans leur déclaration commune, on pouvait lire: «pour le bien-être de nos enfants, qui sont notre priorité absolue, nous vous demandons de respecter notre vie privée.»

Depuis, la chanteuse colombienne a sorti un single, «Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53», dans lequel elle étrille son ex et sa nouvelle compagne, et qui rencontre un vif succès.