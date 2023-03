Jusqu’à 20 centimètres de neige sur certaines régions

Les Québécois devraient profiter du beau temps relatif de vendredi, avant l’arrivée samedi soir d’un système dépressionnaire avec une bonne bordée de neige pouvant atteindre 20 centimètres pour les secteurs au nord du fleuve Saint-Laurent.

«La neige affectera surtout les régions au nord du fleuve Saint-Laurent et les accumulations pourraient atteindre 20 centimètres sur certains secteurs», selon l’avertissement émis par Environnement Canada.

Même si sa trajectoire risque de fluctuer, cette dépression venant du Texas affectera notamment Gatineau, les Laurentides, Lanaudière, la Mauricie, Charlevoix et la région de Québec, laquelle est concernée par un avertissement d’onde de tempête vendredi.

À Montréal et en Montérégie, le week-end s’annonce pluvieux avec possiblement de la neige intermittente samedi, alors que le mercure rechutera légèrement pour afficher 2 à 3 degrés au thermomètre, selon l’agence fédérale.

Le ciel sera plus nuageux mais sans précipitations samedi en Estrie et en Beauce, alors que le lendemain plusieurs secteurs recevront de la neige intermittente ou de la pluie, sous des températures confortables.

Par contre, l’est du Québec aura plus de chance, puisque le temps sera ensoleillé samedi, même si la pluie et la neige sans grandes accumulations s’inviteront le lendemain, notamment dans le Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et sur la Côte-Nord.