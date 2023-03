La naissance d’un girafon filmée en direct

Un rare bébé girafe de Rothschild est né dans un zoo belge après deux heures de labeur, mercredi.

Dans une vidéo rendue publique par le zoo, il est possible de voir la maman de 12 ans, Juul, donner la vie dans son enclos.

Le nouveau-né de 1,5 mètre s’est mis rapidement debout, lui permettant de rencontrer sa sœur Zuri et de boire.

Juul a accouché debout, comme le font les girafes, laissant tomber son veau de 70 kg au sol.

Après une période de gestation de 15 mois, le veau est né à 4h09 au zoo de Pairi Daiza, à 50 kilomètres au sud-ouest de Bruxelles.

Le papa du girafon, Olivier, 6 ans, a regardé la naissance dans un autre enclos pour des raisons de sécurité, rapporte Reuters.

Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature et des ressources naturelles, les girafes, le mammifère terrestre, le plus grand du monde, sont considérées comme une «espèce vulnérable», bien qu'elles restent répandues dans le sud et l'est de l'Afrique.

La girafe de Rothschild est une sous-espèce de la girafe du Nord, l’une des plus menacées avec seulement 1399 individus existants à l’état sauvage en 2018.