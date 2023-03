L’hiver en dents de scie a perturbé la pratique de plusieurs sports

On le ressent à l'extérieur, le printemps s'installe tranquillement, les bancs de neige commencent à fondre, et les amateurs de sports d'hiver profitent des derniers moments.

Le ski de printemps est arrivé et les amateurs en profitent avant la fin de la saison qui arrive rapidement. Les skieurs à Vallée-du-Parc nous ont exprimé que les conditions étaient belles et parfaites pour une glissade de printemps. Par contre, la douceur et la pluie des derniers jours ont forcé l’équipe de la station à fermer le centre de glisse en soirée. Ce qui pourra permettre de prolonger la saison pour descendre les pentes en journées.

Les conditions en dents de scie ont compliqué la pratique de plusieurs sports. Entre autres, on peut penser à la pêche aux poulamons et à la pêche sur glace, car leurs saisons ont commencé plus tardivement. Les motoneigistes ont aussi été touchés alors que plusieurs fois cet hiver des tronçons ont été fermés.

La neige s'est fait longuement désirer par les amateurs de ski.

«Pour le ski de fond, il y a eu beaucoup de neige, beaucoup d’accumulation. C'est bon! Peu importe la neige qui tombe, on est capable de la retravailler avec la machinerie. Ce n’est pas un problème même s'il fait un peu plus chaud et qu’il y a de la pluie à travers tout ça. Ce n’est pas vraiment grave», a expliqué Samuel Marcoux, gestionnaire du service à la clientèle chez Énergie CMB.

Le gestionnaire nous a partagé que cette même neige leur a donné des maux de tête puisque moins il y a de neige et mieux la saison de «fat bike» se porte.

Alors que pour certains la saison pourrait s'étirer, pour d'autres le compte à rebours est lancé. Chez Énergie CMB, la saison pourrait se terminer d’une journée à l’autre, mais si on compare à l’an dernier, celle-ci avait terminé à la mi-mars. Pour les motoneigistes, il se pourrait fortement que ce soit la dernière fin de semaine alors que le Club de Champlain ne compte pas ressortir les surfaceuses cet hiver.

La neige attendue cette fin de semaine pourrait cependant faire durer le plaisir.