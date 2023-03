Snoop Dogg veut chanter au couronnement du roi Charles III

Snoop Dogg accepterait sans hésiter de monter sur scène lors du couronnement du roi Charles III.

• À lire aussi: La visite en France du roi Charles III reportée à cause des manifestations

• À lire aussi: La GRC offre un cheval au roi Charles III

• À lire aussi: Harry et Meghan invités à assister au couronnement de Charles III

Dans une interview pour le journal britannique The Sun publiée jeudi, le rappeur a révélé qu'il souhaitait chanter lors de la cérémonie de couronnement du roi Charles III, prévue le 6 mai, à l'abbaye de Westminster.

« Je suis prêt à jouer au couronnement, a-t-il déclaré. Arrangez-vous pour que cela arrive. »

Plusieurs vedettes telles qu'Elton John, Adele et Harry Styles ont déjà refusé de s'y produire, selon plusieurs sources.

Snoop Dogg a exprimé pour la dernière fois son amour pour la reine Elizabeth II dans une interview pour The Guardian en 2015, rappelant le soutien de la souveraine lors de sa tournée britannique de 1994 alors qu'il faisait face à des accusations de meurtre pour lesquelles il a ensuite été acquitté. En raison de ces accusations, l'opinion du public anglais à son égard avait changé.

« Quand ils ont essayé de me chasser d'Angleterre, la reine a dit que ses petits-enfants adoraient Snoop Doggy Dogg, et qu'il n'avait rien fait de mal en Grande-Bretagne, alors elle m'a donné la permission d'être ici, a raconté le rappeur. Ces petits-enfants sont devenus le prince William et Harry, donc j'ai eu de l'influence sur eux, et ils ont eu de l'influence sur leur grand-mère, ce qui m'a permis d'entrer dans ce beau pays. Ils aiment ma musique, et c'est comme ça. »